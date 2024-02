"El Gijón Arena podrá ser un satélite para el recinto ferial", afirma Marino González

"Gijón Arena podrá ser un satélite para el recinto ferial" Luis Adaro. Así lo afirma Marino González, promotor y cabeza visible de la parte empresarial que está detrás de Gijón Arena, un proyecto cuyas líneas principales desveló LA NUEVA ESPAÑA. La intención del empresario es que la gran cúpula que se instalará en la arena de El Bibio pueda convertirse "en un espacio referente para todo tipo de actividades en el centro de la ciudad a lo largo del año". "Además de música, teatro o actividades infantiles nos gustaría poder albergar exposiciones, galas benéficas, cenas...", apunta el promotor gijonés.

La cúpula para el coso de la carretera de Villaviciosa se estrenará el próximo 4 de abril. Tendrá 40 metros de diámetro y contará con una "decoración espectacular", tal y como destaca González. Uno de los factores más llamativos de Gijón Arena será una gran lámpara en la zona del escenario, que estará "encajado en una portada de madera que también tendrá una decoración especial". El suelo, explica, "será de césped artificial".

Las labores de montaje llevarán unas tres semanas. En verano tendrán que volver a desmontar la carpa semiesférica para que, entre otras cosas, puedan celebrarse los festejos taurinos de la feria de Begoña, que arrancará, según el pliego de condiciones, a partir del 15 de agosto. Si bien, para el año que viene la idea es "ampliar" la temporada de Gijón Arena entre octubre y junio. "Estos primeros meses nos los tomaremos como banco de pruebas para, el año que viene, en octubre, entrar directamente en el circuito de salas de medio formato".

Las entradas para los conciertos del Gijón Arena salieron ayer a la venta con precios que van desde los 40 euros para ver a India Martínez, "Camela" y Andrés Calamaro hasta los 18 euros, para el rapero gijonés Enol. También se anuncian en la cita "Mägo de Oz", Rozalén, "Bresh" e "Hija de la luna".

Precisamente, ese perfil de "medio formato", con aforos en torno a las 3.000 localidades, era una de las carencias que tenía Asturias para la organización de eventos y que Gijón Arena viene ahora a subsanar. "Lo único que había ahora era la Sala Estilo (en Oviedo), que no era un espacio adaptado para conciertos. Nos hicimos ese planteamiento cuando se nos presentó la oportunidad de traer a ‘Placebo’ y no pudimos porque no teníamos un espacio adecuado", afirma uno de los responsables de Two Monkeys Prods.

Marino González es también uno de los impulsores de otros dos festivales de gran formato: Metrópoli, que este año cumplirá su decimoprimera edición, "y que tendrá el mejor cartel hasta ahora, con al menos un gran artista por día"; Gijón Life, que traerá a Gijón a Melendi, "Estopa" o "The Scorpions", "y del que llevamos vendidas más de 30.000 tickets"; y Boombastic, que se celebra en Llanera y que en solo tres ediciones ya ha conseguido convertirse en toda una referencia a nivel nacional. "Meteremos a unas 60.000 personas cada día en el recinto", augura sobre el certamen que tiene en las instalaciones de La Morgal su epicentro.

Ante el éxito de Boombastic, González abrió "sucursales" del certamen en Port Aventura, Gran Canaria, Fuengirola y Madrid. "La cita de la capital se celebrará los días 6 y 7 de septiembre y será una gran fiesta del verano", asegura. No será la única nueva plaza de Boombastic, que "al 95 por ciento de probabilidades" cruzará el charco. González se encuentra actualmente cerrando dos emplazamientos en Sudamérica para su certamen. Muy probablemente una de ellas sea en Argentina.