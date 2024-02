Un plan especial avalará la ampliación del complejo deportivo de La Calzada

La necesidad del trámite fue anunciada por el edil de Infraestructuras, el forista Gilberto Villoria, en el pleno del pasado mes de octubre, pero fue ayer cuando salió a licitación el contrato que permitirá poner en marcha la redacción de un plan especial que reajuste las condiciones del Plan General de Ordenación (PGO) para dar amparo urbanístico a la ampliación del complejo deportivo de La Calzada. El contrato tiene un coste de 16.940 euros, impuestos incluidos, y un largo proceso de tramitación ya que al tiempo de elaboración de los documentos –cinco meses, uno por fase– hay que sumar el de recepción y contestación de las alegaciones.

Tras desistir del proyecto de construcción de un nuevo complejo deportivo en La Calzada planteado por el anterior gobierno, el nuevo equipo liderado por Carmen Moriyón optó por impulsar la ampliación de los dos pabellones deportivos que ya existen en el barrio. La propuesta para el complejo deportivo de La Calzada, en la calle de Simón Bolívar, incluía construir una cubierta, cerrar las pistas de tenis exteriores y generar en el lado Norte unos vestuarios y unas gradas para 183 espectadores más. La inversión rondaría los 2,4 millones de euros.

El problema es que la propuesta no se ajusta a las condiciones que para esa zona se definen en el documento de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación, que acaba de cumplir cinco años de vigencia. Sin el ajuste que ahora se encara el proyecto no se podría ejecutar ya que la ampliación afecta a las condiciones urbanísticas definidas para los sistemas generales. El informe de la jefa del servicio técnico de Urbanismo establece que el proyecto incumple la exigencia de que el coeficiente de ocupación sobre rasante no supere el 60% de la superficie de la parcela edificable. Curiosamente si lo cumplía respecto a la superficie fijada como de servicios generales en el documento gráfico sometido a información pública pero no en el documento final presentado a aprobación tras incluirse una serie de correcciones.

La solución es diseñar un plan especial que modifique, justificándolo, el cambio ya que el proyecto supone ocupar también el aparcamiento que se encuentra en una parcela vecina. El nuevo documento urbanístico permitirá agregarlo y aumentar la ocupación en planta.