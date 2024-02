Las últimas vueltas de tuerca de la ferretería KM Menaje

Cristina Kocina se licenció en Derecho, pero encontró su pasión despachando cacerolas, tazas, bombillas y todo tipo de artículos de utilidad para el hogar. Cumplió su sueño durante ocho años. El tiempo que estuvo detrás del mostrador de la Ferretería KM Menaje, haciendo esquina entre la avenida de Pablo Iglesias y la calle Ramón y Cajal. Oscar Kocina, su padre, hizo todo esto antes que ella durante 47 años. Ahora, a la historia de este mítico negocio le quedan pocas vueltas de tuerca. Aunque no tiene fecha fijada para echar el cierre, cosa que harán cuando liquiden su ingente stock, ya han decido poner punto y final a casi medio siglo de trayectoria. El auge de las compras por internet, tan arraigadas entre los jóvenes, la dichosa pandemia y las dilatadas obras del carril bus de Pablo Iglesias explican el cúmulo de circunstancias que obligan a uno de los comercios con más solera de El Coto a bajar el telón. "Nos da mucha pena por nuestros clientes, porque tenemos gente de toda la vida", confiesan padre e hija.

Aunque la ferretería ha sido testigo de las últimas décadas de la avenida de Pablo Iglesias, lo cierto es que su historia no comenzó en el Este gijonés, sino en el Oeste. Hace 47 años abrió Oscar Kocina su negocio en la avenida Galicia, enfrente del popular bar La Barca, hoy un viejo recuerdo para los más veteranos de la zona del que solo queda el cartel en un local vacío en los bajos del número dos de esta vía. Los bajos de un edificio que, tras muchos años, ha sido comprado y se rehabilitará tras décadas de abandono para hacer pisos, aunque esa sea otra historia. "Los comienzos de todos los negocios, salvo algunas excepciones, son siempre complicados. Recuerdo que poníamos cajas vacías en la estantería para que pareciera que todo estuviera lleno", rememora, con una sonrisa en los ojos Kocina.

Por qué se decidió a abrir la ferretería lo cuenta con mucho salero. "Mi padre, Jesús –el histórico doctor Jesús Kocina– me dijo que tenía que dejar de hacer el vago en la universidad y que lo de jugar al fútbol se iba a terminar. Tenía 24 años y estaba casado. Me casé muy joven, la verdad. Él me ayudó a montar la tienda", relata. Las cosas, decía, fueron lentas al principio, pero luego su historia se aceleró. Las ventas comenzaron a llegar y le echaron el ojo al local de la avenida de Pablo Iglesias donde ahora acabará su periplo. "Esto era casi las afueras de Gijón, pero vimos que era una esquina muy interesante y nos vinimos para acá como hace 42 años", añade. Fue un acierto, porque de la tienda salió el sustento para su día a día, para pagar la carrera de sus tres hijos y para abrir otra tienda en la calle Langreo. Oscar Kocina se jubiló hacia el año 2018.

Entra en escena entonces Cristina Kocina. Ella había estudiado Derecho, aunque nunca llegó a ejercer. "Estuve en el despacho de mi madre, que es abogada, pero aquello no me gustaba. Cuando ellos se iban de vacaciones yo solía quedarme en la tienda y era algo que me gustaba", explica. "Siempre me gustó, así que cuando mi padre se jubiló decidí cogerla. No era como montar un negocio de cero", detalla. Su idilio con el éxito duró durante sus primeros años. Las cosas se empezaron a torcer con la pandemia, aunque ya se avecinaban nubarrones negros con la constatación de que las nuevas generaciones eso de bajar a la tienda de la esquina no lo llevan tan bien. "Lo compran todo por internet y con eso es algo contra lo que no se puede luchar", se resigna Cristina Kocina.

Superada la pandemia, no sin tener que echar el cierre de forma momentánea, llegó otra catástrofe para ellos: las obras para hacer el carril bus de la avenida, que ya duran casi un año trayendo de cabeza a todos los negocios de la arteria. Un recorte con una información de LA NUEVA ESPAÑA con el arranque de la actuación colgado de un corcho tras el mostrador atestigua cómo de duros han sido estos meses para la ferretería. "Ha sido todo un cúmulo. Las obras fueron la puntilla, la verdad", añade la mujer. Ahora, no tienen fecha de cierre pero saben que van a cerrar. Como todo comercio histórico de Gijón que se despide, y en los últimos años van ya muchos, dejarán un hueco extraño cuando el escaparate se vacíe. "Tenemos mucho cariño a este barrio. Fue nuestra cuna", zanjan.