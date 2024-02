"Con la ecomanzana hay que cumplir con Europa y con los vecinos", pide La Calzada al gobierno

El equipo de gobierno local está preocupado con los problemas de ejecución de la ecomanzana de La Calzada. Y los vecinos, más. "Estamos muy preocupados, esperamos que después de todas las molestias que ha causado este proyecto a los vecinos, y de la inversión realizada, la obra no se finalice de cualquier manera y de forma chapucera", sentenciaba ayer el presidente de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada, Carlos Arias, tras la noticia publicada por LA NUEVA ESPAÑA.

A punto de cumplirse un año del inicio efectivo de las obras la ejecución no alcanza ni al 20% del total. Un porcentaje muy lejos del esperado si se tienen en cuenta que esos doce meses se corresponden con dos tercios del tiempo total previsto inicialmente para hacer el trabajo, que era de 18 meses. Tiempo inicial porque se está redactando un modificado del proyecto que busca compensar fallos detectados y ajustar precios y que conlleva un incremento del coste de cerca de medio millón de euros –sobre los 2,2 de la adjudicación a Tableros y Puentes– pero también unos cinco meses más de trabajos.

Ante ese bajo nivel de ejecución y dados los problemas que la adjudicataria parece estar teniendo para cumplir el encargo al Ayuntamiento le han saltado todas las almas y ha intensificado la labor de control de este proyecto. Gijón se juega mucho. Siete millones de euros. Y es que la ecomanzana es una de las obras financiadas con fondos europeos dentro de un paquete de medidas de mejoras de espacios urbanos y movilidad. No cumplir los plazos pone en riesgo la subvención. La del total del proyecto presentado a la convocatoria no solo los poco más de dos millones de la denominada ecomanzana. Desde el Ayuntamiento se asegura que el modificado en marcha garantiza cumplir los plazos de Europa. El actual escenario no incluye la pérdida de ese dinero.

Un 20% completado

"Nosotros somos los primeros damnificados si la obra no avanza. Tan importante es cumplir con Europa como importante debe ser cumplir con los vecinos. Es hora de terminar este proyecto de ecomanzana, de no generar más incertidumbres, para que los vecinos y vecinas perciban cuanto antes los beneficios asociados a estas actuaciones", concretó el líder vecinal tras dejar claro que "es obligación del consistorio garantizar que las obras se empiecen y acaben en los plazos previstos. Es necesaria una supervisión eficaz que vele por los intereses de los vecinos y que obligue a la empresa a ejecutar la obra en tiempo y forma".

La actuación de la denominada ecomanzana de La Calzada –la primera experiencia de este tipo a desarrollar en Gijón– se concreta en las calles que tienen como frontera la avenida de la Argentina, la avenida Príncipe de Asturias, la calle Los Andes y la avenida de Las Industrias. Un ámbito territorial que coincide con otra experiencia donde La Calzada hace de avanzadilla en la ciudad: la zona de bajas emisiones. Son actuaciones diferentes aunque ambos tienen el amparo de esa subvención de Europa ya que se presentaron dentro del mismo proyecto, donde también están otras actuaciones ajenas al barrio como el servicio público de alquiler de bicicletas o los nuevos tramos de carriles bus en las avenidas de la Costa, Pablo Iglesias, Oviedo y Constitución.

La ecomanzana se planteó como un proyecto de reconversión del espacio urbano para favorecer su uso por los vecinos con más zonas de paseo y áreas verdes. Un proyecto donde se apostó por priorizar el tránsito a pie sobre todo en los desplazamientos vinculados a los colegios de la zona y al Ateneo de La Calzada y apostar por la plataforma única en el resto de los viales. Y un matiz más, el diseño del proyecto de ecomanzana supuso incorporar y dar continuidad a la actuación previa que generó un nuevo espacio verde y de convivencia en el entorno de la calle Costa Rica, también financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilienica pero a través de otra convocatoria.