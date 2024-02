"Nos sentimos culpables de una parte de la historia que debería causarnos orgullo"

El profesor de Filosofía y escritor, Luis Gorrochategui Santos (La Coruña, 1960), llega al Instituto Jovellanos para presentar su libro "Contra Armada: La mayor victoria de España sobre Inglaterra" a las 18.00 horas. El autor gallego define a esta obra como "la más importante que he hecho hasta ahora".

–¿Cómo surgió este libro?

–Es el resultado de más de 20 años de trabajo y de mis cuatro primeros libros. Siempre quise escribir una novela sobre María Pita. Me documenté y comprendí que había un gazapo histórico gigante, por lo que no se podía escribir una novela histórica sobre algo desconocido. Entré en una bola de nieve de búsqueda de la verdad histórica. Estuve un montón de años perdido en Archivos como el de Simancas, Madrid o Lisboa. De ahí nació.

–¿Cuáles son los elementos que destaca de su obra?

–Por un lado, la narración trepidante y cronológica, que hace que sea un libro que pueda leer cualquier amante de la novela histórica. Por otra parte, es un libro tremendamente respaldado por documentación, mucha de ella inédita.

–¿Qué tiene en común con el resto de sus libros?

–Todas buscan poner en valor la historia desconocida de España y conocer su verdad histórica, como no puede ser de otra manera, ya que todo historiador tiene que ser consciente del lugar en el que escribe.

–¿Con cuál ha obtenido una mejor acogida?

–Sin lugar a dudas, con "Contra Armada". He tenido la enorme suerte de tocar un tema absolutamente sensible para la historia de Inglaterra, de Europa y del mundo, que es lo que ocurrió un año después de la Armada Invencible, que es una catástrofe inglesa que duplica a la española. Este libro saca a relucir una parte de la historia que trastorna el relato oficial sobre el enfrentamiento entre Felipe II e Isabel I de Inglaterra. Es el libro más importante que he escrito hasta ahora.

–¿Entiende que debería hacerse mayor hincapié en los centros educativos sobre la Invencible Inglesa?

–Espero que poco a poco vaya ocurriendo. La imagen que tenemos de aquel enfrentamiento es un disparate absoluto porque el año siguiente Inglaterra sufre una catástrofe que cambia el sino de la guerra, que fundamentalmente gana España y sigue entrando en los mares durante mucho tiempo. Ojalá esto vaya penetrando entre los grandes hitos de la historia convencional europea, que la Invencible deje de ser tan importante y se ponga encima de la mesa la Contraarmada.

–¿Por qué cree que no se ha valorado hasta el momento?

–La leyenda negra ha ocultado los méritos españoles, nos hemos creído esa historia, se ha inoculado en nuestro interior e increíblemente nos sentimos culpables ante una cosa que debería causarnos orgullo. Este problema en la enseñanza surge de ahí. No creo que en Grecia se salten la Grecia Clásica ni que en Italia se salten el Imperio Romano. Ya es hora de poner la historia de España en su sitio.

–Hace dos años publicó su último libro. ¿Tiene ya alguna idea sobre el próximo?

–Habrá nueva obra dentro de un año. Ya la tengo en marcha. Estoy muy ilusionado. Es un libro que pretende realizar una exposición serena y sosegada de las cosas buenas y malas para poner en valor la gran historia de España, yendo mucho más allá de las leyendas negras.