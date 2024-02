La segunda jornada del XXXVI Concurso de Charangas llegaba con novedad. Faltaba Arantxa Nieto, que había sufrido un "accidente" el sábado sobre las tablas del Jovellanos. Aun así, el incombustible Alberto Rodríguez, o más bien Agustín Fernández, hizo de maestro de ceremonias y hasta se comió un carbayón. Con el apoyo, claro, de las "Hermanas Tologordo", su madre "Tinina" y la prima "África". "¡Que se note que ayer ganamos al Oviedo en nuestra casa!", exclamó, llevándose una estruendosa ovación. Fue una gala, nuevamente, marcada por la actualidad en las letras, política y social. Hasta Agustín Fernández se animaba a alzar la voz. "Se demostró que un coche parado contamina, pero si está dentro de un parking lo hace menos", ironizaba. La sardina y su comitiva, además, subieron al escenario para danzar "La conga de Covadonga".

Los componentes de "Los Gijonudos", la charanga de percusión más veterana de Asturias, abrieron la veda con su cósmica propuesta al son de Estopa. "Esta es mi casa, es un planeta muy tope gama", clamaron. La amenaza de la Inteligencia Artificial se coló en el show "gijonudo", ambientado con un colosal robot llamado "GPTO" y un cohete. "Con esto de la IA te lían / no sé qué es verdad y que es mentira / pueden redactar mil movidas / solo les falta hacer la comida", soltaron. Con "Vive la vida", de "Gusanito" "Los Gijonudos" hicieron un canto a la convivencia. "Puede que haya encontrado mi sitio / Aunque yo piense distinto / si hay respeto podemos convivir", decían en sus líneas. También aludieron, cómo no, al ámbito local. "Cinco los euros de la tarjeta / Que coló la otra alcaldesa / Que aquí sí ha reembolsado Moriyón". La agrupación lanzó un dardo a la corona al manifestar que "Mi sangre no me da trabajo, no soy un Borbón". No dejaban títere con cabeza unos aclamados "Gijonudos", que reversionaron "Será porque te amo" para lamentar la situación económica actual. "La gasolina y el gas, nadie los puede pagar", criticaron.

"Los Tardones" optaron por "Bajar del Olimpo pa vivir el momento". Comenzaron fuerte, con David Bisbal. El grupo trasladó al teatro a la antigua Grecia, con menciones a Cronos, Zeus o Poseidón. Había hasta unas escaleras que llevaban precisamente al Olimpo. A través de los personajes elaboraron una historia con pullitas a la sanidad por "atender por teléfono". Lo hicieron con "No soy un superman", de David Bustamante, antes de exteriorizar su enfado por la contaminación marina. "Vengo a pediros que cuidéis el mar / tanta basura lo puede matar". La elección de "A contracorriente", de "El Canto del Loco", parecía propicia para abordar la salud mental. "Mucho nos queda por ganar", subrayaron "Los Tardones" en su actuación, en la que ensalzaron un amor sin etiquetas y reivindicaron el matrimonio femenino y el papel de las mujeres. "Artemisa con su flecha apuntaría a todo aquel gañán / que somete y que coacciona, todas debemos luchar", entonaron al ritmo de "Princesas", de "Pereza". "Los Tardones" se auparon al Olimpo "antroxero".

El contraste cultural entre un guerrero japonés y el espíritu de su abuelo asturiano protagonizó el inicio del espectáculo de "Los Restallones", trufado de referencias a la ciudad. De "harakiri" se pasó a "Ahora, Quini". Ingenio por bandera de los samuráis. Hablando de banderas, "Los Restallones" sacaron a la palestra las del Sporting, Gijón y Asturias. La canción "Moriyón, baby" fue la versión 2.0 de la de "Oliver y Benji". El título no engañaba. La letra estaba dedicada a la Alcaldesa. "Regresó la cirujana otra vez y pactó para vencer, pa vencer", señalaron "Los Restallones", que ironizaron con la contaminación, los carriles bici y El Molinón. "Que la tierra ye plana yo os puedo demostrar / yo desde San Lorenzo veo hasta Gibraltar / la contaminación yo la erradicaría / y el Sporting la Champions la ganaría", gritaron a los cuatro vientos bajo el abrigo de la remozada "Aquí no hay playa", convertida en "Aquí se explaya".

"Os Brasileiros", fieles a su idiosincrasia y a la pasión por el Carnaval "brazuca", fueron contundentes desde los primeros versos. "Llegamos más fuertes que nunca y la gente disfruta / y luego llega el jurado y dice que no vales pa na", afirmaron "Os Brasileiros", que desplegaron su "sabrosura" en el Jovellanos. Abogaron por gozar del Antroxu. "Que muevan tus caderas / y con los tambores / te olvides de las penas". Fue un mensaje que desde luego caló entre un público entregado a la música de "Os Brasileiros", algunos caracterizados con las caretas de Pedro Sánchez y Adrián Barbón. Apareció "El Falcon de Pedrito" y un cartel contundente. "Si el campo no produce, la ciudad no come", alegaba.

La emotividad se apoderó de la charanga "Xaréu nel Ñeru", que rindió tributo a José Méndez, quien fuera su presidente y fallecido el pasado año. Lo hizo con un coro de góspel y en una iglesia. "Allí donde estés / en mi corazón te llevaré / tu luz nunca se apagará / fuiste todo en nuestra charanga y en el Carnaval", cantaron en una reinterpretación de "I will follow him". El colectivo de Jove también propuso un tono reivindicativo para ponderar el triunfo de la Selección femenina de fútbol. La política nacional halló una rendija para emerger en el show, con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo copando las referencias. Con el "Ave María" de David Bisbal, "Xaréu nel Ñeru" censuró los precios de algunos bienes y dio un palo a la regidora de Gijón. "Sin mina y sin industria, cuál es la solución / Ay Dios, Ay Dios y encima en Gijón / toca aguantar a Moriyón", proclamaron los charangueros, que aludieron al "piquito" entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso. El "momento confesión" precedió a una reprobación de la obsesión de las nuevas generaciones con el teléfono móvil. Para "Xaréu nel Ñeru", "en cl cielo también es Carnaval". Fue una tarde de innumerables sensaciones para ellos.

"Kop’a Vino" clausuró la velada. La charanga de Contrueces, enmarcada en "El cascanueces", puso en la diana el maltrato animal e instó a "cuidar la región". "Asturias ye increíble / pero más nuestra llabor", aseguraron. Los espectadores respondieron insuflando ánimos durante los instantes de incertidumbre en cuanto a la coreografía y la música que experimentó "Kop’a Vino", que trató la problemática de la okupación con sorna. "Aquí me colé y con tu casa me quedé / no importa si eres de El Coto o tienes un chalé". La fase de escenario ya es historia, pero esta tarde, a partir de las 19.00 horas, las charangas desfilarán para transmitir por las calles su inabordable pasión "antroxera".