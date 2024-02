"La copla es un cantar del pueblo y una manifestación de libertad"

Diana Navarro ofrece mañana un concierto en el teatro Jovellanos (20.30 horas). La cantante y actriz llega con un espectáculo en el que rinde tributo a la figura de Concha Piquer y a la copla.

–Cómo surge este homenaje?

–En 2021 me estrené como actriz en el teatro español dando vida a Concha Piquer en la obra "En tierra extraña". Hicimos más de 200 funciones, recibimos 100.000 espectadores, y estuve nominada a los premios "Max" como actriz revelación. Me dio tanto esta obra que decidí hacer un disco homenaje a la obra de teatro y a las coplas del siglo XX en el siglo XXI. Es un paseo por la copla desde cómo lo hacía ella y con ritmos electrónicos que he hecho de sus canciones.

–¿Qué le ha transmitido la figura de Concha Piquer?

–Al estudiar su figura para dar vida al personaje descubrí muchísimas cosas sobre ella, que era una empresaria feminista adelantada a su tiempo, que con 14 años se fue a Broadway a aprender la disciplina americana, triunfa allí y a los 19 años vuelve con todo ese aprendizaje y monta su propia compañía con más de 100 personas. Ahí se enamora de un hombre casado y se pone el mundo por montera, y está con él hasta lo último de sus días. Era una mujer que vivía en un mundo de hombres, por eso tenía ese carácter, porque si no se la comían, de ahí esa frase cuando la entrevistó Lauren Postigo de que "a mí no me ha pisado el poncho nadie".

–La otra mitad protagonista del espectáculo es la copla. ¿Por qué recomienda a los asturianos descubrirla?

–Porque Asturias es una tierra de arte, en la que hay muy buena pose, y siempre ha habido cantes con voces fuertes, muy parecidas a la de la copla. Quien no la conoce es verdad que tiene ese prejuicio de relacionar con el franquismo, y no tiene nada que ver, solo es una coincidencia en fechas. Es algo apolítico, un cantar del pueblo y una manifestación de libertad y expresión poética.

–¿Qué grandes voces de Asturias destacaría?

–Hay un tenor buenísimo, Joaquín Pixán, que hace música tradicional. También me gusta Marisa Valle Roso, que hace un trabajo extraordinario. Y no me puedo olvidar del ahora tan conocido Rodrigo Cuevas.

–Hacía referencia alguna vez a que la copla es algo muy de contrastes, que es algo que encanta o que horroriza. ¿A qué cree que se debe?

–Es un poco como la ópera, si se tiene la mala experiencia de que las interpretaciones no están correctamente hechas, pues poder horrorizarte, pero si se juntan las musas y hay un buen entendimiento y traducción de lo que es una copla, pues eso te atrapa para siempre, porque es un poema precioso, con una armonía fantástica y una realidad muy profunda detrás. La copla es como la memoria sonora de nuestras mayores, la eterna desconocida, pero cuando se conoce es gourmet, algo muy especial.

–¿Cuál recomendaría del repertorio que va a interpretar?

–"Ojos verdes" es única, es la primera que cante y es el emblema de la copla.

–¿Seguirá con el teatro o retornará a la música?

–A partir de ahora estaré con un contexto más teatralizado, porque la experiencia me ha vuelto loca positivamente. Estoy con estos conciertos, con una parte teatral, pero quiero preparar proyectos para hacer teatro, cine y lo que la vida me vaya poniendo por delante.