El Mata Jove presume de su sello francés

El IES Mata Jove es una referencia en la enseñanza y la difusión de la lengua y la cultura francesas, no en vano es el único centro educativo de Asturias que posee el sello de excelencia "Label FrancÉducation", que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores galo. "Nos da una serie de facilidades y recursos", revela Pablo López, profesor del instituto gijonés, que envió la solicitud para acreditarse en 2018.

Poseer esta distinción permitirá al propio Pablo López y a cuatro alumnas de cuarto de ESO viajar a Túnez para participar en unas jornadas a las que acudirán solo dos centros de España. Uno es el Mata Jove, y otro, un instituto de Aragón. "Nos sentimos orgullosos", reconoce el docente. El pasado año, el evento se desarrolló en Madrid bajo la temática de los Juegos Olímpicos. En la cita en Túnez, que tendrá lugar en marzo, concurrirán representantes de Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Italia, Grecia y Líbano. Los gastos están pagados por el Ministerio de Exteriores francés.

Aitana Ortiz, Celia Rodríguez, Lucía Ruiz e Iris Alperi serán las estudiantes afortunadas de vivir la experiencia. Están en una nube. "Es una oportunidad única que tenemos que aprovechar porque no pasa todos los días", afirma Iris Alperi. La idea de las jornadas, como apunta Pablo López, es que las alumnas "interactúen" con los de otros países. "Pueden intercambiar el correo, crear lazos de amistad y poner en práctica el francés", señala el profesor, que también exprimirá al máximo la estancia tunecina. "Entramos en contacto con profesionales de la docencia y compartimos conocimientos", indica.

Pablo López reivindica la importancia del idioma en el que el IES Mata Jove sobresale. "Está la omnipotencia del inglés, pero también existe el francés. En Asturias muchas empresas son francesas", remarca. Para Lucía Ruiz, las jornadas en Túnez son ineludibles para afianzar su aprendizaje. "Servirá para improvisar y mejorar mucho el francés porque no he ido a ningún sitio en el que me hiciese falta utilizarlo. Será la primera vez defendiéndome con el idioma fuera del centro", subraya la estudiante. "Tenemos mucha suerte de poder ir para conocer otras culturas y practicar", observa, por su parte, Celia Rodríguez. Para Aitana Ortiz, significará "practicar lo que hacemos en clase a lo grande".

En el centro gijonés hay en marcha dos proyectos vinculados con el francés, uno basado en los Juegos Olímpicos y otro sobre "El Principito". "Se trata de dinamizar la enseñanza a través de los proyectos", asegura Pablo López, que enfatiza en los exigentes requisitos que se deben cumplir para tener el sello "Label FrancÉducation". "Un miembro del departamento tiene que ser corrector de los exámenes DELF de la Alianza Francesa", explica López. Además, el instituto debe ser un centro "abierto a Europa". Hay otros requerimientos y, para verificar el grado de cumplimiento del centro, un comité de evaluación acudió al instituto para conocer su actividad.

Son múltiples los beneficios que tiene el IES Mata Jove por ser acreedor de este sello de excelencia: una biblioteca online, una página para ver cine en francés, seminarios para profesores, cursos de verano, acceso a recursos didácticos, etc. En unas semanas, una pequeña representación del centro gijonés volará hacia Túnez para dejar el pabellón de la ciudad muy alto. Volverá con una mochila de experiencias. El objetivo es claro, disfrutar y, cómo no, regresar habiendo perfeccionado la lengua del otro lado de los Pirineos.