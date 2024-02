Más frecuencia de paso y refuerzos en hora punta: las mejoras que piden los viajeros del bus municipal

La frecuencia de paso, el refuerzo de autobuses en horas punta y la comunicación de los cambios en los servicios son algunas de las necesidades de mejora que ven los usuarios en la gestión del transporte público municipal por parte de Emtusa. Unas mejoras que casi van destinadas a conseguir la excelencia porque Emtusa para sus clientes se merece un 8,43 de nota. Es la mejor puntuación de los últimos años y la que aparece en el recién presentado informe de "Evaluación de calidad y estudio de satisfacción y expectativas de los usuarios" elaborado el pasado mes de noviembre en base al análisis de los contestado en 2.125 encuestas realizadas. De los encuestados solo el 0,50% puntuó por debajo del cinco. Un porcentaje al que hay que sumar un 2% de indiferentes para llegar a ese 98,3% de clientes que están satisfechos o muy satisfechos con la labor de Emtusa.

Del análisis de los motivos de quienes se decantaron por el suspenso han sacados los redactores del informe el material para elabora un índice de sugerencias de mejora. Sugerencias que están relacionadas con la frecuencia de paso, los refuerzos y la ampliación de horarios y la conveniencia de una mayor información sobre las condiciones del servicio sobre todo cuando hay cambios en la organización ordinaria pero también con los tiempos de espera y la puntualidad, mayor accesibilidad para subir a bordo, la amabilidad del conductor, la suavidad en la conducción, la mayor cercanía de los puntos de recarga o la falta de asientos.

Todo esto teniendo en cuenta que todas las valoraciones de los diferentes aspectos del servicio están en notable –desde los 8,72 puntos que logra el apartado de seguridad a los 7,94 del confort como nota más baja– y que todas las líneas están por encima del 8 en el denominado índice de calidad del servicio (ICS), que logra una puntuación media de 8,21 para el total de la red. El índice más alto es para la línea 2 (8,45), seguida de la línea 1 (8,39).

Además, el informe planteó a los encuestados la disyuntiva entre tener paradas más cerca, aunque eso prolongue el tiempo de viaje o tener rutas rápidas, pero con paradas más separadas. No hay una opción aplastante. El 43,3% prefirió tener las paradas del autobús más cerca y un 38,1% los viajes más rápidos. Un 18,5% prefirió no contestar. Igual que un 23% no contestó a una consulta directa sobre la conveniencia de que Emtusa invirtiese en la compra de autobuses eléctricos. El 59% de los encuestados sí apuestan por esta vía que es la que empieza a transitar Emtusa con un proyecto millonario de compra de autobuses y electrificación de sus cocheras de Tremañes.