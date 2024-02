"Luz de Gas" pide la "Luna"

"Apostamos por la accesibilidad, las inteligencias múltiples y por las capacidades diferentes". Mayra Fernández es directora de "Luz de Gas", compañía que se estrena en Feten, y autora del texto de "Luna", una obra que cuenta la historia de una niña sorda que quiere bailar, y que ayer se mostró por primera vez al público. "Llevo muchos años viniendo a Feten, con diferentes compañías, pero esta vez es con un proyecto muy especial", cuenta Fernández.

El Antiguo Instituto fue el escenario en el que se presentó esta obra de teatro inclusivo, con Ici Díaz como actriz principal, y con la participación de una intérprete de lenguaje de signos. "Es un espectáculo accesible a personas oyentes, sordas y signantes", recalcó Mayra Fernández.

La historia, que en palabras de su autora "es aparentemente sencilla", construye un relato que deja un calado notable entre los espectadores. "Me parece importantísimo aprovechar el foco que nos puede dar este festival que apuesta por infancia y juventud, que no deja de ser el público del futuro, para dar cabida a personas que muchas veces no pueden acudir a los teatros porque no oyen o tienen algún tipo de limitación", subraya Fernández, que añade a continuación: "Es fundamental que la accesibilidad prime cada vez más en todo tipo de espectáculos".

La propuesta, después de meses de ensayos, contribuye a que "se entienda que hay otras realidades y formas de vivir y sentir", explican desde la compañía, a los que les satisface comprobar la reacción del público: "Es una alegría tremenda ver la reacción de gente aplaudiendo en lengua de signos".