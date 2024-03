Tirón de orejas a los partidos por llevar a Pleno proposiciones "ilegales"

Una junta extraordinaria de portavoces un tanto extraña puso ayer sobre la mesa un debate que no acaba de lograr consenso: qué se puede votar y qué no en un Pleno. A petición de la secretaría municipal, se le trasladó ayer a los grupos la existencia de proposiciones que se llevaron a sesión plenaria pero que, por su estilo de redacción o por su contenido, trascendían las competencias municipales. Se debatió, por ejemplo, si técnicamente un ayuntamiento puede "exigirle" a otra administración una actuación que sea competencia de ésta y no municipal.

Se les ha trasladado, para evitar posibles situaciones de "ilegalidad", un texto base que se puede incluir al final de la proposición y que señala esta precisión de que el Ayuntamiento de Gijón respeta las competencias de otras administraciones. El debate, en realidad, no logró mayores consensos. Desde Izquierda Unida, por ejemplo, trataron de explicar que cada grupo "es libre" de plantear las proposiciones políticas que desee para generar un debate con el resto de partidos, y que cuando se habla de exigencias se hace también desde ese prisma político y no imperativo.

La duda legal es, sobre todo, terminológica. La secretaría municipal entiende que un ayuntamiento no puede "exigir" que una administración realice algo fuera de sus competencias, pero sí podría "pedirle" que reaccione en un sentido u otro. Los grupos, por tanto, podrán incluir ese texto base al final de su proposición, una fórmula que según la secretaría ya podría evitar problemas.

Desde el PSOE, por su parte, aprovecharon la cita para preguntar por qué el edil no adscrito, Oliver Suárez, apenas intervenía en sesiones plenarias. El portavoz del gobierno local señaló que es el propio concejal quien avisa a Alcaldía, con antelación, sobre qué cuestiones le interesa pronunciarse y sobre cuáles no. Y, sobre el tema de la reunión, la edil Carmen Eva Pérez sugirió como solución que se avisase a los grupos en caso de que presentasen alguna comparecencia que no estuviese bien fundamentada.

Honores y distinciones

Esta misma reunión sirvió también para poner sobre la mesa un calendario para los honores y distinciones de la cuidad este año. La misma junta de portavoces se reunirá a mediados de mes para votar a los candidatos. El resultado de esta deliberación –cada posible homenajeado necesita el apoyo de una mayoría de dos tercios, es decir, 18 votos a favor– se llevará después a Pleno, en principio, el próximo día 17 de abril.