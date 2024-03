Varias empresas se interesan por comprar el Matadero de Gijón

Al menos cinco empresas distintas han visitado las instalaciones del Matadero de Gijón, que ha sido puesto a la venta, como unidad productiva, dentro del proceso de liquidación de la Sociedad de Explotación del Matadero de Gijón (Semagi), filial de la Cooperativa de Agricultores de Gijón que está en proceso de liquidación concursal. En la venta de las instalaciones se tendrá en cuenta tanto la oferta económica directa por las mismas como el mantenimiento del empleo. La plantilla actual es de 15 trabajadores y cuantos más se comprometa a conservar el nuevo propietario, menos coste en indemnizaciones repercutirá sobre la sociedad en liquidación concursal.

La existencia de varias empresas interesadas en hacerse con el macelo gijonés ha provocado la inquietud de los 20 trabajadores de la firma gijonesa CuFres, que actualmente trabajan en locales del matadero. CuFres fue la primera sociedad que se interesó por hacerse con la unidad productiva del matadero de Gijón.

El delegado sindical de CuFres, Aitor Rodríguez, trasladó ayer la «preocupación por el futuro de nuestros empleos», después de que la dirección de la empresa no les haya garantizado que pueda mantener la actividad, aunque sí les ha dicho que va a pujar en la licitación abierta para vender como unidad productiva el matadero.

La plantilla de CuFres también ha intentado ponerse en contacto con la administración concursal, que no los ha recibido y Aitor Rodríguez anunció que «en caso de no ver garantizado mínimamente nuestro futuro, no descartamos paros y movilizaciones». También quieren pedir audiencia con el Ayuntamiento de Gijón, que ya recibió a los representantes de los trabajadores de Semagi.

La empresa que adquiera el matadero gijonés no tiene necesariamente por que respetar los contratos que mantenía Semagi, caso del que tiene con CuFres que se hace cargo de los productos de casquería tras los sacrificios que se llevan a cabo en las instalaciones.