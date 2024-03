Los más de 450.000 euros anuales de beneficios de la Cámara de Gijón facilitan su acceso al crédito para el Consorcio

Los más de 450.000 euros de excedentes de tesorería (beneficios) con los que ha cerrado la Cámara de Comercio de Gijón los últimos ejercicios facilitan su acceso al crédito que van a solicitar para afrontar la ampliación de capital del Consorcio de Recintos y Ferias y Exposiciones de Asturias, que tiene como principal objetivo abordar un proyecto de mejora y modernización del recinto ferial "Luis Adaro". El montante de la operación es de 14,05 millones de euros, de los que a la Cámara le corresponde contribuir con 3.497.000 euros. La entidad cameral cerró el ejercicio 2022 con un resultado positivo de 454.557 euros y el 2021 con 467.663 euros. Las cuentas anuales de 2023 aún no están formuladas, pero las fuentes consultadas apuntan a que se superarán esas cifras.

La Cámara cuenta con afrontar sin problemas el nuevo préstamo con el que van a acudir a la ampliación de capital del Consorcio propietario del recinto de la Feria de Muestras –en el que los otros principales socios son el Principado, Ayuntamiento de Gijón, Caja Rural de Asturias y Unicaja– necesario para acometer obras de modernización de las instalaciones y también de ampliación de las mismas, caso este último del Pabellón de las Naciones. Al tratarse de una corporación de derecho público, la Cámara procederá a una licitación para contratar el crédito. Según las fuentes consultadas, es previsible que se solicite un préstamo a 20 años y con carencia en los primeros, para que no se solape su devolución con la del préstamo que aún están amortizando por la ampliación de capital del Consorcio del año 2005, préstamo cuyas últimas cuotas estarán amortizadas ya en 2026.

Las fuentes consultadas resaltan que la Cámara pudo afrontar sin problemas la devolución de ese préstamo, que coincidió con épocas con una situación económica mucho peor que la actual para la entidad, como ocurrió en 2020 por el covid, cuando cerró el ejercicio con más de un millón de euros de pérdidas al no poder celebrar la Feria Internacional de Muestras de Asturias. O cuando dejó de percibir –de forma escalonada– las cuotas obligatorias que las empresas estaban obligadas a pagar a las cámaras de comercio españolas hasta hace varios años, lo que motivó, por ejemplo, que en 2014 los beneficios apenas fueran de 77.000 euros.

La Cámara inicialmente había propuesto a sus socios en el Consorcio aportar como garantía para la obtención del préstamo el propio recinto ferial, algo que finalmente ha quedado descartado ante las dificultades legales para poner como garantía un recinto que cuenta con varios propietarios. Sí se había hecho con el préstamo de 2005, pero actualmente parecía improbable que pasara el filtro de intervención en una de las administraciones públicas afectadas. En cambio, la Cámara podrá hipotecar sin problema sus propias instalaciones, colindantes al recinto ferial Luis Adaro, si fuera preciso.

El recurso a la financiación bancaria ya ha sido abordado en el seno del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Gijón, del que forman parte representantes de varias entidades financieras y algunas más está presente en el pleno cameral, por lo que son conocedoras de la realidad económica de la Cámara.

Al crédito que solicitará la Cámara de Comercio de Gijón para suscribir la ampliación de capital del Consorcio, se refirió ayer el director general de Comercio del Principado de Asturias, Julio González Zapico: "Es una decisión de la Cámara de Comercio. Acude a una entidad o a un puzzle en este caso de entidades financieras, cada uno le pondrá las condiciones que considere oportunas y no creo que tengan dificultad en ese sentido. Eso es una responsabilidad de la Cámara de Comercio y que nosotros, como autoridad tutelante, lo veremos con ellos en el momento oportuno, porque nosotros no tenemos constancia. Ahora no es el momento. En el momento en el que la Cámara de Comercio cuadre con la entidad financiera que considere oportuna, se pensará en acometer las obras".