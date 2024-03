"Aprender y jugar, todo es empezar": el lema que aplican en el colegio gijonés Rey Pelayo

Pese a la distancia que les separa de sus aulas, la comunidad educativa del Rey Pelayo no cambia sus costumbres. Los juegos de mesa siguen siendo una pieza esencial para el alumnado y el equipo docente un año después de aquel 12 de enero de 2023, cuando se vieron obligados a realojarse en los colegios de El Llano y La Escuelona por el derrumbe del suelo de un aula de sus instalaciones en la avenida de la Constitución. "Cualquier aprendizaje que quieras tener lo puedes sacar en un juego de mesa", asegura la directora del Rey Pelayo, Pilar Álvarez, quien creó hace seis cursos el proyecto "Aprender y jugar, todo es empezar" junto a su compañera Vanesa Díaz.

Álvarez se muestra orgullosa a la hora de recordar que "fuimos pioneros en Gijón y Asturias a la hora de trabajar con juegos de mesa". Su debilidad por este tipo de entretenimiento le llevó a trasladar su pasión al centro que dirige desde el curso pasado, donde habilitaron un espacio concreto para desarrollar estas actividades. "Tenemos un aula impresionante en el Rey Pelayo, ‘en nuestro cole perdido’. Todo nuestro grueso está allí", comenta la directora del colegio, a la vez que lamenta la solución que tuvieron que llevar a cabo para no perder este proyecto de innovación en los centros de El Llano y la Escuelona. "Fue un trastorno. Intentamos comprar juegos nuevos para seguir con él, aunque de una forma un poco más precaria. Es una pena que los tuviéramos y sigan allí", relata, antes de recalcar que los 132 alumnos del Rey Pelayo "siempre nos piden jugar".

Detrás, por la izquierda, las maestras Ángeles García, Pilar Álvarez, Esther Fernández y Beatriz Medrano; delante, de pie, David Sánchez, Daniel Santiago, Isabella Velásquez, Ebenezer Treasure, Darío Olmos, Noa Herrera, Lucas Coman, Ana Ignat, Faizan Hassan, Ndeye Awa Fall, Sofía Martínez y Anhbuha Nafi; sentados en la mesa, Gaby Yarimar, Mirabel Obedeti, Ian López y Víctor Esteves, y en primer término, sentados en el suelo, Jennyfer Memet, Yasmina Bahraoui, Yasin Nafi y Mateo Aldea, en el aula de juegos de mesa de La Escuelona. / Marcos León

Por su parte, los de Infantil, primero y segundo de Primaria lo hacen en una clase equipada con cuarenta juegos de mesa. "Tenemos dos sesiones a la semana, pero utilizamos otros momentos para sacarlos. Todas las clases tienen un rato con el proyecto de juego con unos objetivos, unos contenidos y un razonamiento", explica Álvarez, detallando que "todo está muy bien organizado". "Mucha gente cree que los juegos de mesa simplemente son un divertimento o algo para el ocio. No saben el potencial que tienen a la hora de hacer aprendizajes", añade.

Con la utilización de estos elementos lúdicos, la directora del colegio sostiene que "logramos un aprendizaje inmenso en un juego de 20 minutos. A ellos les motiva, les gusta y les hace colaborar con el resto. Están aprendiendo y disfrutando en la escuela, que es la base". En esa misma línea se pronuncia Ángeles García, tutora de la clase de Infantil de cinco años. "Están jugando y no son conscientes de todos los conocimientos que van adquiriendo a la vez. Aprenden las normas de respeto hacia los demás, los turnos, conceptos matemáticos, colores y formas", destaca García, quien acumula diez cursos como docente en el Rey Pelayo.

Gaby Yarimar y Mirabel Obedeti, jugando a «El frutal» con Víctor Esteves e Ian López, en La Escuelona. / Marcos León

Semanalmente, sus alumnos trabajan con juegos de mesa como el "Crazy clack", "Líkama", "El frutal", "Abejitas zum zum" o "Las orugas de colores". "Son muy diferentes a los que estamos acostumbrados a jugar en casa. Tienen mucho color, para que sean llamativos para los niños", comenta Beatriz Medrano, maestra de los niños de tres y cuatro años.

Entre las decenas de opciones que tienen para elegir, varios de los escolares se decantan por el "Crazy clack". "Es mi favorito porque se juega con imanes. Solo con acercarlos un poco ya se pegan", dice Ana Ignat, de cinco años, que comparte mesa con Noa Herrera, Darío Olmos y Lucas Coman. "Aquí hacemos muchos amigos. Mis compañeros son buenos conmigo porque me dejan jugar con ellos. A veces gano, pero eso no importa", celebra Ignat. A escasos metros, en otra de las mesas, Mirabel Obedeti, de cuatro años, jugaba a "El frutal" junto a Gaby Yarimar, Ian David López y Víctor Esteves. "Me lo paso muy bien tirando los dados y cogiendo las frutas", confirma Obedeti.

Todos ellos ya cuentan las horas para la llegada del tercer trimestre, cuando tendrá lugar la anhelada segunda edición del torneo de juegos de mesa del Rey Pelayo. "Ya la estamos preparando. Estamos eligiendo los juegos y viendo que haya suficientes copias para darles el premio", avanza Álvarez, mientras recuerda con entusiasmo la respuesta que aportó el alumnado el año pasado. "Era voluntario y se apuntó absolutamente todo el colegio. Era en los recreos y allí estaban todos animando. Se nota que les motiva. El "ambiente jugón" en el cole está muy arraigado", asevera la directora del Rey Pelayo, que reconoce que "estamos deseando volver a nuestro cole". "Confío en que por fin Ayuntamiento y Consejería arranquen y nos permitan volver. Llevamos aquí ya mucho tiempo y ellos lo echan de menos", culmina.