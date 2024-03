La FAV promete "seguir por la misma línea"

La Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana (FAV) seguirá estando presidida por tercera vez consecutiva por Manuel Cañete, el único candidato al cargo. Lo hace con el respaldo de la totalidad de las agrupaciones. Así se confirmó ayer en la asamblea general extraordinaria. "Es algo único. Conlleva mucha responsabilidad y a la vez mucha alegría. Esto lo que nos está diciendo es que estamos trabajando bien todos", expresa el líder de la FAV, que promete seguir por la misma línea porque "hay temas que no han cambiado, desgraciadamente". "Vamos a intentar aproximarnos a los problemas reales que hay en la sociedad de Gijón", manifiesta Cañete.

Donde sí habrá cambios será en su junta ejecutiva, que estará compuesta por doce miembros. Josefina Pastur, de El Muselín; Santiago Martín, de Viesques, y Juan Pablo Franco, de Moreda, serán los nuevos acompañantes de Cañete, también líder de la asociación "Evaristo San Miguel" del Polígono de Pumarín.

Las tres nuevas incorporaciones llevarán a cabo las funciones de vocales. "Vengo a ayudar y a aportar músculo. Es un paso más a la hora de colaborar en el asociacionismo vecinal", comenta Franco, vicepresidente de la asociación de Moreda. Se mantienen en esta nueva etapa María José Cuervo, vicepresidenta; Blanca Esther López, secretaria; José Miguel Bernardo, vicesecretario; Carmen Vilas, tesorera; José Luis Rodríguez, vicetesorero; José Miguel Bernardo y Ana María Osorio, del área de las empresas públicas; y Rosario Blanco, vocal representante de las mujeres. "Tenemos bastante ilusión, entra gente y seguro que traen ideas nuevas. Hay muchos frentes abiertos e indudablemente tenemos que trabajar", explica Vilas, tesorera de la junta ejecutiva desde 2008. Respecto a las bajas, Luis García, hasta ahora vicetesorero, dejará de pertenecer a la FAV.

La Federación cumple 35 años en 2024 y su representante avanza que realizarán una actividad a principios de junio para conmemorarlo. "Queremos poner en valor lo que es el movimiento vecinal en Gijón. Es una de esas estructuras que la sociedad acabaría inventándola de nuevo porque es quien realmente conoce las necesidades de los barrios y los vecinos", defiende.

Sin embargo, tienen claro que hay "mucho trabajo por delante". Entre las numerosas preocupaciones que les trasladan los vecinos, Cañete y sus compañeros destacan la contaminación de la zona oeste. "Tenemos un modelo industrial caduco en el Puerto que nada más que nos genera problemas", dice Cañete, quien no se olvida de otras tareas pendientes como el plan de vías, el plan urbano de Cimadevilla o el vial de Jove, para el que esperan que sean los políticos de la ciudad quienes encabecen las posibles movilizaciones. "Creemos que, en este caso concreto, que es una obra que depende exclusivamente del Ministerio, quien tiene que estar a la cabeza son nuestros representantes", sostiene, antes de agregar que "los vecinos vamos a estar detrás, eso seguro". "Todo lo que hemos logrado en los barrios ha sido a base de movilizarnos. Nadie regala nada", recuerda. En esa misma línea se pronuncia María José Cuervo, que afronta su tercer año como vicepresidenta de la FAV. "Las cosas, si quieres ganarlas, tienes que pelearlas en la calle, no hay otra forma", confirma Cuervo. En cuanto a estas cuestiones, Cañete denuncia que "son problemas que son ya prácticamente estructurales, más que coyunturales, porque llevan más de 20 años con nosotros". Aun así, confía en que se actúe de forma efectiva. "Lo primero que deseamos es que todo esto se ponga en marcha, de una vez por todas. Hay que seguir trabajando en ello", asevera Cañete.

No obstante, el líder vecinal adelanta que "empezaremos a volcarnos en temas que hemos ido dejando de lado". Se refiere, por ejemplo, a la ausencia de construcciones públicas de viviendas de protección. "Cuando pase cualquier desgracia, que ojalá no ocurra, vamos a tener un problema de reubicación de vecinos", lamenta. Asimismo, pone el foco en la inquietud que les invade por el aumento de los precios de alquiler. "Es un síntoma de que estamos viviendo un modelo inflacionista y de especulación con la vivienda. Ha crecido entre un 15 y un 17 por ciento", recalca.

Además, les alarman las "interminables" listas de espera en la sanidad pública y la soledad no deseada. "Atender a los mayores es una fuente de riqueza, son miles de puestos de trabajo que se pueden generar. Nadie ha dicho que se tenga que vivir solo del turismo", añade el presidente, que no se olvida de las quejas sobre el ocio nocturno de la ciudad. "Queremos hablar también del modelo de fiestas para que no sea molestia para los vecinos y que no se tengan que ir de esa zona", subraya Cañete, quien entiende que Gijón es una ciudad "muy permisiva". "Se agradece, pero es verdad que acaba siendo un problema porque está expulsando a los vecinos y vecinas de los barrios", argumenta. Con esta amplia lista de propósitos arranca los próximos dos años la nueva junta ejecutiva. "Lo que vamos a hacer es poner encima de la mesa lo que hay, enseñar la sangre y que la gente empiece a hablar de cosas serias y no de fiestas", culmina Cañete.