Alerta en el golf de El Tragamón por dos robos de cobre de la cubierta

Alerta en el campo de golf municipal por varios robos de cobre que se han producido este fin de semana. Las sustracciones del material tuvieron lugar, según las fuentes consultadas, el pasado domingo por la noche, pero también la noche del lunes. Según las fuentes municipales consultadas, el robo no afectó al funcionamiento normal del terreno de juego, que siguió abierto con total normalidad. Estas mismas fuentes explican que no es la primera vez que se da un caso así. No obstante, por la ubicación del campo es complicado ponerle coto a este tipo de delitos. El terreno de juego se encuentra en la parroquia de Castiello en una zona que, más allá de la actividad deportiva que generan las propias instalaciones, así como la actividad deportiva del Arenal, que juega y entrena en las instalaciones que hay al lado, se trata de una zona de poco tránsito y más en horario nocturno. La Policía Nacional es la que tiene competencias en la zona.

El robo de cobre es una práctica habitual entre ciertos sectores de la delincuencia del Principado. Los casos son variados en diferentes puntos de la geografía asturiana. Uno de los casos más llamativos se produjo en junio del año pasado cuando, en este caso, la Guardia Civil detuvo a tres personas y tomó declaración a otras dos en calidad de investigados por haber cometido hasta ocho delitos de hurto de material de cobre en la vía férrea de Adif que comunica Gijón con Laviana.