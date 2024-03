“El cascanueces” invade La Laboral de ilusión infantil

Novecientos alumnos de entre 8 y 9 años de 15 centros de Gijón se empaparon de música clásica esta mañana en el teatro de La Laboral, donde tuvo lugar el concierto participativo alrededor de “El cascanueces”, la última partitura de ballet del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky. La actividad, organizada por el proyecto “Un conservatorio de ensueño”, contó con la Orquesta de la Universidad de Oviedo, dirigida por Pedro Ordieres, y con “Euterpe”, “Clara”, “Reina de los ratones” y, el propio “Cascanueces”, como protagonistas de la trama teatral. “Lo hacemos bien porque estuvimos estudiando todas estas cosas en clase. No nos falta ningún detalle y venimos con mucha ilusión”, explicó Nora Aguirre, del colegio público Miguel de Cervantes.

Durante más de una hora, los estudiantes de 3.º y 4.º de primaria de los centros tomaron parte de las ocho piezas que se interpretaron sobre el escenario del teatro de La Laboral. Desde sus asientos bailaron, cantaron y siguieron el ritmo de la Orquesta de la Universidad de Oviedo a través de la percusión corporal. El objetivo: liberar a “Cascanueces” del encierro provocado por la “Reina de los ratones”. “A ellos les encanta todo lo artístico y está siendo un placer estar aquí”, sostuvo Laura Faya, maestra de música en el Honesto Batalón. Todos los presentes conocían a la perfección los procedimientos que debían realizar. “Vienen ensayando desde enero y tenían muchas ganas del gran estreno”, explicó Faya, quien entiende que “es la mejor manera de acercarles la música clásica porque tienen el colofón final de poder venir a un concierto a interpretar ellos también”. Xabi Mortes, Adriano Menéndez y Lucas Rubio, tres de sus alumnos, tenían preferencias dentro de la completa suite de Tchaikovsky. Mientras que a Mortes le atraía especialmente la danza china, Menéndez optaba por la marcha. En lo que sí coincidían era en que “nos parece genial estar en La Laboral, que es un sitio muy importante para Gijón”.

La encargada de llevar el hilo conductor de la cita fue Gemma de Luis, dramaturga y directora de escena del espectáculo, que desempeñó el papel de “Euterpe”. “Es algo muy emocionante porque hasta hoy lo habían trabajado con la música grabada, en lata, y aquí lo disfrutan en directo”, señaló De Luis, que fue la primera en recibir los múltiples aplausos con los que los niños agradecieron los conocimientos adquiridos. “Queremos transmitirle que la música es la banda sonora de la vida y que a través de ella se pueden conseguir muchas cosas”, subrayó De Luis.

En las tres primeras filas se encontraban sesenta estudiantes del Noega, junto a su maestra de música, Jenni García. “Están todos súper nerviosos. Se saben las canciones de memoria porque se han implicado a tope en todas las actividades”, afirmó García. De acuerdo con sus palabras se mostró Belén Barrero, docente en el Miguel de Cervantes. “Están aprendiendo música clásica de forma totalmente lúdica. Están encantados, desde primera hora de la mañana estaban cantando la danza china”, aseguró García.

Aunque la mayoría completó con éxito sus labores desde sus butacas, también hubo espacio sobre las tablas para alumnas como Paula García, del Codema, que saltó al escenario cuando sonó la danza árabe. “Me he sentido un poco nerviosa, pero creo que me ha salido bien. Mis compañeros me han ayudado desde arriba”, celebró García.

Más allá de los citados, en este primer concierto participativo estuvieron decenas de estudiantes de los colegios Evaristo Valle, Begoña, Río Piles, Los Pericones, Pumarín, El Llano, Santo Ángel de la Guarda, Clarín, Gaspar Melchor de Jovellanos, Eduardo Martínez Torner y Ramón de Campoamor. “Tenemos la idea de que todos los colegios de Asturias puedan participar porque hay una gran demanda”, adelantó De Luis.