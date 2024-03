Una campaña de difusión, plan municipal para impulsar el reglamento participativo

Nueva reunión presencial ayer de la mesa de trabajo encargada de la elaboración del futuro reglamento de participación. Uno de los puntos claves será el proceso de consulta pública, para el que el Ayuntamiento fomentará una campaña de difusión en medios de comunicación y por los cauces municipales. El proceso se realizará vía telemática y en los centros municipales integrados. También habrá un punto, aún por determinar, en la zona rural. De este último ámbito se ocupará una empresa especializada en procesos participativos. En cuanto a la parte que se desarrollará por la web municipal, habrá preguntas "concretas" y un espacio más abierto. "Se hará un trabajo de campo que nos dé la opinión de la ciudadanía", explicó el concejal popular Guzmán Pendás, al frente del área de Participación Ciudadana. "Se trataron punto por punto las aportaciones, con aclaraciones diversas", agregó sobre el encuentro de ayer.

Respecto al reglamento, Pendás resaltó que "toca seguir avanzando en el texto" con el propósito de aprobar el documento a finales de abril. "Es el objetivo, pero los miembros de la mesa recuerdan que es más importante hacerlo bien que obsesionarse con los plazos", sostuvo el edil. "No se deben tener prisas porque corremos el riesgo de hacer un reglamento sin la profundidad que se requiere", señaló Miguel Bernardo, portavoz del distrito Sur. Durante el encuentro se abordaron aportaciones realizadas por la zona rural, la Este, la Sur y Podemos. "El capítulo dedicado a la iniciativa popular tiene que estar desarrollado", remarcó Bernardo. La concejalía también tomará en consideración el borrador planteado por la Federación Vecinal de la zona urbana (FAV), que "estaba en un cajón", subrayó Bernardo. Sobre el proceso de consulta que se llevará a cabo, el antiguo líder vecinal de Nuevo Roces incidió en que no puede flaquear en la difusión. "O se transmite bien o será un mero trámite y no habrá una participación significativa. Hay que llegar al ciudadano", sentenció.