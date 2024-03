Sergio Dalma llega este domingo a Gijón: “La música es algo terapéutico, una escapatoria”

Sergio Dalma no falla a su cita con Asturias. Este domingo estará en el teatro de la Laboral (20.00 horas) para presentar su último, "Sonríe porque estás en la foto". Un regreso a Gijón que se produce casi dos años después de su última parada. El popular cantante, con una veintena de álbums a sus espaldas y más de tres décadas de trayectoria, sigue transmitiendo la misma energía que cuando comenzó.

–Asturias siempre es una parada en sus giras.

–Ha sido una cita obligada desde el primer disco. Siempre ha habido una buena relación con el público asturiano. Siempre es un placer volver a pisar una tierra donde te sientes tan bien recibido y con tanto cariño.

–¿Qué tiene de especial su nuevo trabajo?

–No soy muy partidario de poner el título a un trabajo ni a las canciones. Prácticamente teníamos ya el repertorio cerrado y me llegó esa canción, que lleva el mismo nombre que el disco, que marcaba un poco ese espíritu que queríamos mostrar en este último trabajo, como una actitud ante la vida, el sonreír después de tantas cosas que nos pasan. Un poco esa lucha de poder estar ahí, de la constancia, de salir en esa foto y entrar en ese hueco del mercado nacional, de poder trabajar en lo que a uno le gusta.

–¿Qué le diferencia de otros proyectos?

-Nos hemos atrevido con la locura de trabajar con seis productores, que es una gran aventura. Pero todo fluyó de una forma muy natural. Hemos conjugado autores veteranos y jóvenes, descubrir con ellos ese sonido de los ochenta ha sido una experiencia muy buena. Y como voy apuntando desde hace muchos años, hay que tener en cuenta a estas nuevas generaciones porque tienen mucho potencial.

–Suena un poco a regresar a la esencia y sus orígenes.

–Cuando recibía esas canciones me recordaban a cuando empezaba con aquel "La vida empieza hoy". Volver un poco a redescubrir y a sentirte en aquel traje de cuando empezaba es algo apasionante, y más hacerlo con gente de hoy.

–¿La música es la mejor medicina para arrancar una sonrisa?

–Sí. Lo sigo pensando y lo digo en el show. La música es algo terapéutico, una escapatoria. Parece que nos hemos olvidado de la pandemia, pero el día a día sigue bastante caótico. Hemos aprendido a vivir el presente y sigo pensando que la música es una buena terapia.

–Jugando con la otra parte del título del disco. ¿Cuál es la clave del éxito para seguir saliendo en la foto y que su música perdure?

–Le diría que es un milagro, pero hoy en el día el trabajo, la constancia y el seguir disfrutando en lo que uno hace es clave. Y también intentar conocer al público, sorprenderle y evolucionar, pero sin darle la espalda, es algo muy necesario.

–Decía en su última visita, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, que siempre quiere salir de la zona de confort y arriesgarse, que cuando no lo haga se retirará. ¿Cómo ha arriesgado en este último proyecto?

–Siempre intentas evolucionar y correr un riesgo no extremado. Mi público está muy definido, y no tengo ese objetivo solo de captar un público nuevo. Pero es que los que me siguen quieren que les muestres algo nuevo. Mi evolución, al no ser autor, depende mucho de la gente que me escribe las canciones. Con estos nuevos autores, que tiene poco más de 20 años, les decía que se olvidasen de aquel Sergio Dalma que descubrieron con aquel "Bailar pegados" o "Galilea". Y ellos mismos también me empujaron a quitar esos prejuicios que se puedan tener.

–¿Qué le queda por probar?

–Reguetón seguramente no, se me aleja mucho de mi estilo. Siempre me han gustado y cada vez más los formatos más acústicos, en recientes más pequeños y teatros. En un futuro no muy lejano me gustaría hacer una gira más acústica e íntima.

–Lance un mensaje para esos fans adolescentes cuando empezaba y que le siguen a día de hoy.

–Pues de mucha gratitud. Que sigan estando ahí después de tantos años es maravilloso, y que vengan ahora con sus hijos y hasta con sus nietos más todavía. Estoy seguro que el domingo habrá momentos que se emocionarán, porque aunque lleguemos con el nuevo disco, habrá muchos recuerdos.