La Calzada celebra el derribo de la nave de Flex: "Estamos aliviados"

"Cada vez se está dando un pasito más y están cumpliendo con lo que nos van prometiendo". Así reaccionaba ayer Inmaculada Batalla, vecina de uno de los bloques que rodean a la antigua fábrica de Flex, al anuncio del Ayuntamiento, que ha declarado "en ruina" el edificio y ha otorgado a la propiedad dos semanas para el derribo de la nave. De lo contrario, el gobierno local comenzará los trámites para su demolición. "Somos cautos, porque al ser todo administrativo puede haber problemas. Hasta que no veamos la maza tirando el edificio no cantaremos el alirón", afirma Batalla. La primera reunión de los afectados tuvo lugar con el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria. "Vio que esto es un peligro", sostiene.

Inmaculada Batalla remarca que "el sentir general es de alegría", aunque con el clásico escepticismo. "Hasta que no lo veamos cayendo, no nos lo creemos", bromea la vecina, que pone en valor que "por lo menos nos hacen caso". "Llevamos más de veinte años luchando", manifiesta Batalla, que esgrime los peligros que suscita el estado actual de la nave. "Se cae a cachos y las ratas son como conejos. Y en las fincas. no hay palabras. Hay un barrizal tremendo", observa. Para ella, la problemática no solo se aloja en el interior del edificio. "Es un todo", zanja. Además, menciona la falta de luz por las noches, que incomoda a los viandantes, testigos con el paso del tiempo del deterioro del inmueble.

No niega Inmaculada Batalla que, por la falta de avances, los vecinos veían cómo la fe para que la situación se desencallara disminuía. "Teníamos la esperanza totalmente perdida", confiesa la vecina, que agradece el apoyo de la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada. "Ha sido primordial", apunta Batalla, que considera que fue en los últimos meses cuando "se ha movido todo" para que el derribo de la antigua fábrica ya no parezca una quimera.

Gil Manuel Da Costa llama a la prudencia. "Hay alivio, pero todavía no hay nada hecho", indica el vecino, que reconoce, eso sí, que la determinación municipal es "motivo de satisfacción" debido a las "calamidades" que sufren continuamente los residentes en la zona debido a lo que ocurre en el solar adyacente a la estructura. "Hay olores, basura, ratas, los perros hacen sus necesidades y nadie las recoge...", enumera Gil Manuel Da Costa, que reclama adecentar esta parte y también "máxima premura" para demoler la antigua nave. "Hay peligro para los transeúntes, ya que cuando hay un temporal se sueltan cascotes, y para los niños que suben las paredes y entran al edificio", lamenta.

Da Costa lo tiene claro. La implicación colectiva ha sido fundamental para impulsar el derribo de la fábrica. "El motor principal están siendo los vecinos. Es algo que llevamos pidiendo años y ahora, de una vez por todas, alguien toma cartas en el asunto", resalta. Para él, la inacción por momentos de las autoridades ha fomentado que los vecinos se pusiesen "en pie de guerra".

"Es una reivindicación por la que el barrio entero lleva luchando años porque se trata de un edificio muy perjudicial", asegura Carlos Arias, presidente de la asociación de vecinos "Alfonso Camín", para el que la decisión adoptada por el Consistorio es "un gran paso adelante". "Sabemos que estos procesos se suelen alargar, pero está bien encaminado. Somos optimistas", subraya Arias.

En un estado similar se encuentra Inmaculada Batalla, que se ha erigido en una suerte de representante del malestar vecinal. "Esto no lo pensábamos ni en el mejor de nuestros sueños", sentencia la vecina. La pelota está en el tejado de la propiedad de Flex. "Si no se encargan ellos, iniciaremos los trámites para hacerlo nosotros", aseveró Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo, sobre el derribo. La Calzada ve la luz al final del túnel.