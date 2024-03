Hugo Morán reivindica Gijón como un modelo a seguir en acciones de renaturalización urbana

El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, defendió ayer la importancia de proyectos de renaturalización urbana como "Gijón ecoresiliente" para minimizar los problemas de contaminación. Y lo hizo desde Moreda. Allí, al igual que varios escolares del IES Emilio Alarcos, se puso manos a la obra para plantar un árbol en uno de los minibosques que el proyecto "Gijón Ecoresiliente" repartirá por La Calzada, Viesques y Moreda.

El árbol plantado por Morán –que recibió las instrucciones para hacerlo de Fátima Silva y Jorge González– crecerá entre la Comisaría y el río Pilón. "Esto es plantar árboles y plantar conocimiento porque hay una movilización de estudiantes muy importante", destacó Morán antes de reivindicar que este proyecto de renaturalización urbana convierte a Gijón en "modelo en el desarrollo de este tipo de proyectos en ciudades. Se trata de devolver a los espacios urbanos espacios de naturaleza que se habían perdido". Recordó el político que Gijón ya presentó este proyecto en Suecia.

Uno de los grupos de alumnos del IES Emilio Alarcos, en la plantación de ejemplares del minibosque de Moreda. | Ángel González / R. Valle

No fue tan específico el secretario de Estado al hablar sobre el negativo impacto para la contaminación en la zona de la demora del vial de Jove o el proceso de descarbonización de Arcerlor que tanto preocupan a Gijón. "Siempre es preocupante que no vayamos a la velocidad que queremos, pero no siempre es sencillo sacar adelante todos los procesos. La ambición para alcanzar los objetivos debe ir acompañada de unos calendarios lo más cortos posibles", concretó Morán. Al tiempo que recordaba que no todo depende de las administraciones públicas. "También de los sectores industriales. La labor de la administración es acompañar a esos sectores en un proceso de transición justa para que no vengan acompañados de un deterioro en la capacidad de generación de empleo", explicó. También avaló Morán la implantación de zonas de bajas emisiones.

Junto a Morán participaron en la plantación la directora de la Fundación Biodiversidad, Elena Pita, y parte de su equipo. Es la Fundación quien financia con fondos europeos tres millones de este proyecto. A sumar a los otros tres millones dedicados a la renaturalización del río Piles. Ejerció como anfitrión el edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, de cuya concejalía depende "Gijón ecoresiliente", Junto a él estuvieron los ediles foristas Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria.

Pintueles también reivindicó la capacidad de este tipo de acciones para "disminuir la contaminación tanto atmosférica como acústica. Y combatir el cambio climático, ya que aumenta la posibilidad de absorber CO2. Todo ello se traduce en mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía".