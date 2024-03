Hallados dos perros en una vivienda de Gijón en la que se buscaba a una mujer

El servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento realizó una intervención ayer en la calle Echegaray, en el barrio gijonés de El Llano, después de que una madre diera aviso de que llevaba varios días sin tener noticias de su hija y estaba preocupada por si le había sucedido algo, ya que no le contestaba al teléfono ni respondía a los mensajes. Los bomberos accedieron a la vivienda, ubicada en un cuarto piso, por la ventana, para comprobar si estaba dentro. Al ingresar en el piso, repararon en que la mujer en cuestión no se encontraba allí. Sin embargo, los miembros del cuerpo de bomberos desplazados hallaron dos perros en el interior de la vivienda. Si no se hace cargo un familiar de los animales, se dará aviso al lacero municipal para que los recoja a la espera de que alguien los reclame o aparezca su dueño.

Al lugar también acudió la Policía Local, que cortó el tráfico en la calle para la correcta intervención del Servicio de Prevención, Extinción y Salvamento.

Ayer, al menos por la tarde, no constaba una denuncia presentada ante la Policía Nacional por la desaparición de la joven, y tampoco se pudo emitir la alerta al no haber transcurrido 24 horas desde el aviso remitido. El suceso generó cierto revuelo entre vecinos de la zona y paseantes.