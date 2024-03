Ataúlfo Blanco se despide entre amigos de su chigre de Gijón: "Le vamos a echar mucho de menos"

Cerca de un centenar de comensales fueron los privilegiados, entre la comida y la cena, de disfrutar de los últimos servicios de Ataúlfo Blanco en su sidrería. A ellos hay que sumar todos los que se acercaron a la barra para transmitirle su cariño y agradecimiento por tantos años. Fue una jornada muy especial, de abrazos, recuerdos, sonrisas y más de una lágrima. Hasta llegar ese momento del cierre, en el que colgó la chaquetilla que lleva grabado su nombre. "Ahí queda Ataúlfo, para la historia", resaltó Blanco, en un domingo en el que el mensaje de todos sus parroquianos habituales fue unánime: "Le vamos a echar mucho de ellos, la sidrería seguirá, pero nos faltará algo, porque siempre ha sido una persona extraordinaria y cercana".

Luis Saiz, un madrileño afincado en Asturias desde hace 40 años, fue el primero en sentarse a comer. Durante casi diez años de su vida acudía a diario. Ahora, ya lo hacía con menos frecuencia, pero aun así ahí estaba a menudo. "Siempre me gustó todo, el menú muy bueno, y lo que más de la carta, la merluza. Aquí siempre me he sentido como en casa, con un trato muy cercano. Ataúlfo me ha tratado siempre muy bien, voy a echarle mucho de menos, seguiré viniendo, pero sin él no será lo mismo", reflexionó, mientras se fundía en un abrazo con el popular chigrero, que llega a la edad de jubilación, y que ahora deja en manos de Sidra JR su local de la calle Cabrales.

El viernes abrirá una nueva etapa Casa Ataúlfo. Aunque esos primeros días aún se pasará el alma del negocio por allí. "Estaré todavía un poco por aquí unos días para ayudar con el cambio", cuenta, mientras revisa el libro de reservas, que ya se completó el pasado miércoles, y atiende la barra, donde escancia los últimos culinos de sidra, como el que saboreó muy gratamente Fernando Díez. "Son muchos parando aquí casi todos los días. Ataúlfo deja un nivel muy alto en la hostelería de Gijón. Echaré de menos que nos atienda al venir a tomar el vermú con mi nieta Lola y pedir una botella de sidra y unos bígaros", comentó, acompañado de Rafael Lobón, consuegro de Ataúlfo. "Son muchos años los que ha currado, le toca ya descansar, que se lo merece", indicó, mientras recordó que ahora tendrán más tiempo para disfrutar de otra de sus pasiones, como son las partidas de cartas.

"Vamos a salir seguro con alguna lágrima", contó Fini Grueiro, que no faltó a su vermú habitual con José Arias de los domingos, como han hecho prácticamente los últimos 30 años. "Queda su legado, pero faltará él como referencia. Es que ya no es solo su nombre y experiencia, sino su carácter, respeto y deferencia, que siempre lo hemos agradecido los clientes", relató Arias. "Lo que le ha hecho tan especial es la seguridad que transmitía. Porque si traías algún amigo a Gijón tenías claro que aquí no te ibas a preocupar, porque la calidad estaba asegurada", añadió, mientras recordaron ambos que cualquier plato de marisco y pescado "siempre era una delicia".

Omar Arias, al que sus padres, Manuel Arias y Belén Torrecilla, llevaban ya de crío, y ahora tiene 46 años, sintió cómo su ejemplo es el de muchos niños que han crecido junto a sus familias pegadas a esta emblemática barra de chigre. "Siempre nos escapamos a tomar una botella de sidra cuando podemos", resaltan los tres, que también destacan que sentarse a comer en la mesa un arroz con bugre era uno de sus momentos preferidos en Ataúlfo. "De aquí siempre nos gustó todo. El trato que nos brindó desde hace más de treinta años siempre lo recordaremos", enfatizó Manuel Arias.

Detrás y dentro de la barra el trasiego del último día fue imparable. Cris Rodríguez lleva algo menos de dos años trabajando junto a Ataúlfo, pero ha sido tiempo suficiente para "descubrir y comprender por qué ha dejado tanta huella". Porque considera que pocas veces ha visto "un arraigo así, que la gente le quiera mogollón, como si fuera de su propia familia".

Horas y horas detrás de la barra, de confidencias, de satisfacción por ver disfrutar a su clientela, recompensadas con una despedida que, como confiesa Ataúlfo Blanco, "nunca olvidaré, despedirse así es un lujo".