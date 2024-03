La Laboral tendrá un gran aparcamiento disuasorio en el nuevo Parque Tecnológico

Nuevo gran proyecto en el marco de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico. El gobierno local liderado por Carmen Moriyón proyecta la creación de un gran aparcamiento disuasorio en el entorno de la Laboral, usando al menos parte de la finca de la Universidad que se acabó postergando a la segunda fase de la obra por los problemas técnicos que acarreó su compra, y con un diseño que se aleje del "modelo hormigón", incluyendo zonas verdes. El espacio, que busca dar servicio al incremento de afluencia que traerá la ampliación del parque, pretende suplir, además, la pérdida de aparcamientos que surgirá en la explanada de Marina Civil cuando empiece la obra de la residencia estudiantil. El bipartito, que tiene que diseñar aún en detalle el proyecto, se compromete por ahora a que el número de plazas de este aparcamiento sea al menos igual a las que se pierdan en el otro espacio, y vinculará rutas de transporte alternativo de enlace para fomentar su uso.

Esta finca de la Universidad había sido hasta hace pocos meses el gran escollo para culminar con la tramitación de la obra del parque. Aunque tras las elecciones, el actual gobierno local se encontró con mucho trabajo adelantado –sobre todo por un Plan Especial aprobado ya desde inicios de 2022–, este terreno, que se enmarcaba en la fase 1 de la obra, bloqueaba el proceso. Ayuntamiento y Universidad habían acordado una cesión de esta finca, pero un informe de Intervención había advertido de lo irregular de esta fórmula y recomendaba un sistema de compra. El actual gobierno decidió entonces, el pasado octubre, modificar ligeramente el plan de obra y hacer una suerte de permuta, postergando la urbanización de esta finca a la segunda fase e incluyendo parte de la zona de La Formigosa.

El cambio, más allá de "desatascar" el inicio de obras –que tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA se revisará ahora para evitar posibles errores en la modificación del proyecto y blindar que el inicio de obras ya este año–, se ajustaba mejor a las prioridades del gobierno: ya había lamentado que el "único cambio" respecto a la visión forista de la obra en el anterior mandato fuese incluir esta finca en la fase 1 y aseguró, después, que este tramo de La Formigosa había causado "interés" en el entorno empresarial.

Ahora, esta finca que se posterga a la segunda fase se erige como escenario para otro de los proyectos clave de la ciudad para los próximos años: diseñar una red de aparcamientos disuasorios que ayuden a fomentar el uso del transporte público y reduzcan el tráfico rodado en el tramo más urbano. Fuentes del gobierno municipal explican que "por el propio desarrollo" del Parque Tecnológico y su ampliación la necesidad de nuevos espacios de aparcamiento resulta ya evidente. Pero, más allá de eso, el plan surge también como compensación al otro gran proyecto que acabará de cerrar la remodelación de la "Milla del Conocimiento": la futura residencia de estudiantes en la explanada de Marina Civil. El proyecto, con años de retraso, está ahora más cerca y su ubicación obligará a eliminar ese espacio que, de otra manera, pudiese haber suplido este servicio. Y, aunque el plan de ahora esté todavía en una fase muy incipiente y no pueda cuantificarse un número aproximado de plazas, el compromiso actual si pasa por, al menos, igualar a las que se vayan a perder. El parking, además, quedará a pocos metros de entornos también muy frecuentados como el Jardín Botánico y el Hospital de Cabueñes, y en el futuro quedará también cerca de una de las paradas del ansiado metrotrén. Lindará, también, con la UNED.

El diseño de este nuevo espacio, no obstante, incorporará las mismas lecciones que ya se han incorporado a la propia obra de ampliación y a proyectos de parkings disuasorios como el de la avenida de Portugal: dejará atrás la "euforia" urbanística del hormigón. El nuevo entorno empresarial de La Pecuaria contará con parques, zonas de estancias y áreas hosteleras, unos espacios que el recinto actual no incluye, y el proyecto de la avenida de Portugal incluye, por primera vez en grandes aparcamientos locales, jardines interiores. Este nuevo proyecto seguirá esta misma línea y blindará en plano estancias ajardinadas. Estas mismas fuentes municipales explican que se tratará de apostar por un "aparcamiento urbanísticamente atractivo" y que no genere un gran impacto visual en el entorno. Se busca, así, que estas nuevas plazas de aparcamiento, que serán todas en superficie –la idea de un proyecto soterrado demoraría en exceso la obra– puedan integrarse sin dificultad en la propia obra de ampliación.

Asimismo, el futuro aparcamiento disuasorio se enmarcará en un plan de integración viaria. Desde la concejalía de Tráfico ya han explicado que pretenden crear un modelo más o menos unitario para el funcionamiento de este tipo de espacios y que se pretende garantizar su uso con una red de enlaces a otros transportes alternativos. Así, la explanada estará conectada a líneas de autobús, pero se espera que, también, pueda integrar aparcabicis y otros recursos para vehículos alternativos. Entienden desde el gobierno local que este entorno de la Laboral, con una red viaria ya bien conectada con el centro, puede ejercer realmente esa labor de "disuasión" y animar a usuarios de vehículos particulares a no meterse con su coche hasta el propio centro.

En esta finca de la Universidad, la única de la ampliación del Parque Tecnológico que "cruza" La Pecuaria y se inserta en una forma triangular en el espacio universitario, con la UNED a un lado y Marina Civil y la Laboral al otro. Y su uso en detalle jamás llegó a aclararse del todo. Se llegó a plantear, por ejemplo, crear una escuela infantil, un proyecto que ahora a nivel municipal ya no puede acometerse tras asumir el Principado las competencias de estos recintos educativos. Priorizar un aparcamiento disuasorio, para el gobierno local, tiene también más sentido, ya que hasta ahora no se había puesto sobre la mesa una solución específica para el incremento de usuarios que acudirán a trabajar al Parque Tecnológico cuando, tras ampliarse, acabe por casi duplicar su actividad.