Dos meses de espera para ir al cole: la lucha de una familia para escolarizar a su hija enferma en Gijón

La pequeña Lucía Méndez, de ocho años y medio, tiene una enfermedad ultrrarara, una neuropatía degenerativa, que la hace ser totalmente dependiente. Sus padres, cántabros, se llaman Lara López e Iván Méndez, y por un cambio laboral de éste la familia al completo se mudó definitivamente a Gijón a inicios de año. Desde entonces, según ellos mismos explican, en el colegio de educación especial de Castiello de Bernueces esperan a Lucía «con los brazos abiertos», pero, hasta hoy, dos meses después, la pequeña aún no ha empezado las clases por lo que sus padres definen como «una encerrona burocrática» que «bloquea» su acceso al transporte adaptado que debe llevarla al colegio.

La pequeña tiene una enfermedad denominada síndrome de Leigh en su variante francocanadiense. «Hasta que logramos el diagnóstico a los tres años y accedimos al tratamiento, Lucía sufrió un daño neurológico ya estando en la tripa; es una enfermedad prenatal. Eso hace que hoy tenga rasgos autistas y que haya determinadas órdenes motoras que su cerebro no envía bien», explica. El padre añade: «Es una enfermedad mitocondrial de carácter metabólico que genera problemas motóricos de alto nivel. Lucía no puede ni sostenerse del todo de pie sola. Es totalmente dependiente y sufre también de problemas en funciones internas. Tiene que medicarse, por ejemplo, para compensar la función del páncreas. Es un caso serio». La madre añade que la esperanza media de vida para los pequeños con este síndrome no llega a los cuatro años y que la niña, en ese sentido, ha tenido suerte, pero que esa suerte se nutrió también de «mucho trabajo». «Estamos volcados con ella y por eso nos ha molestado tanto esto. Al no ir a clase, se está perdiendo todas las terapias: lleva dos meses sin logopedia, sin estimulación psicomotriz, sin nada. En Santander habíamos iniciado un sistema de comunicación alternativa con ella y eso también se paró», lamenta.

Desde el colegio gijonés, aclaran los padres, todo fueron facilidades. «Nos han tratado muy bien, son encantadores. El problema ha sido en estamentos superiores, en Educación, porque creemos que ante este tipo de situaciones se debe actuar de manera ágil y transparente. Nosotros dimos nuestros informes, hicimos nuestra parte», señala el progenitor. «Tuvimos que informarnos de cuáles son nuestros derechos y picar en todas las puertas porque nos devolvieron la pelota. Todo fueron conversaciones extraoficiales o por teléfono. Por escrito, solo nos ofrecieron firmar un documento para que aceptásemos a renunciar al transporte con el compromiso de recibir una ayuda individual», añade la madre. Esta ayuda, básicamente, cubriría parte de los gastos que supondría que llevasen ellos mismos a la niña a clase o contratasen un transporte alternativo. «Pero es una trampa: te financian una ida y una vuelta cuando en realidad son dos. Ni nosotros ni un taxi se quedarían allí en el colegio seis horas esperando por ella: hay que ir, volver, ir y volver», detalla.

Los padres entienden que desde la consejería deberían garantizar tiempos más ágiles. «Ya no es solo el transporte, sino que hasta que no tengamos aclarada esa parte tampoco podemos seguir con la matrícula, así que nos lo dejaron todo parado. Sabemos que más familias han tenido este mismo problema», aseguran. Hace unos días, la familia, cansada de esperar y tras semanas de llamadas y correos, tomó la decisión de contactar con la prensa. Y explican que este fin de semana, «casualmente», apareció por fin en la Plataforma de Contratación del Estado un contrato del Consorcio de Transportes para crear una nueva ruta que, por las paradas que proyecta, apunta con que resolverá su caso en caso de tramitarse correctamente. «No nos han notificado nada oficialmente y es raro que tras dos meses de espera se mueva todo justo cuando decidimos hacerlo público», sospecha la madre, que en cualquier caso lamenta "el tiempo perdido": "Dos meses sin terapia por un asunto burocrático es increíble".