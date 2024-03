"¿Presidenta del PP? Ahora no es momento de hablar de personas, sino del proyecto"

Como concejala tiene bajo su responsabilidad directa las áreas de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. Pero como vicealcaldesa, nada de lo que le pase a Gijón es ajeno al día a día de Ángela Pumariega, la líder municipal de un Partido Popular por primera vez en el gobierno de Gijón. Aunque sea un gobierno compartido con Foro Asturias como socio mayoritario. Pumariega acaba de cerrar el pacto de concertación "Gijón Futuro". No es lo único que tiene entre manos.

–Gijón ha tenido muchos pactos de concertación, pero éste es el primero comandado por el PP. ¿En qué se va a notar?

–El objetivo de todas las concertaciones es buscar empleo, y empleo de calidad, y mejorar Gijón en términos económicos. Lo que hemos planteado de forma diferente ha sido la forma de afrontar la negociación con dieciséis reuniones divididas en las áreas de turismo, promoción económica, empleo, innovación e igualdad donde se presentaron las líneas estratégicas previamente trabajadas desde la concejalía para ir sacando luego proyectos concretos. Cada parte con su peso específico, empleo el que más peso tiene, y rematando con igualdad, porque es un elemento transversal.

¿Siguen los planes de empleo tradicionales o eso ya está superado?

–Los habrá financiados por el Principado, pero también tendremos planes propios. Va a haber muchos proyectos nuevos pero los que funcionan tienen que seguir y conseguir empleo es innato a la concertación; lo que habrá es que ir adaptándolos.

–¿A quién irán dirigidos?

–Está identificado que los mayores de 45 años tienen problemas de búsqueda de empleo. O las mujeres de colectivos vulnerables. También tenemos que identificar que áreas económicas necesitan personal adecuado y ahí tenemos tanto los planes de empleo como el de recualificación profesional, un programa de colaboración público-privado.

–No hay demasiados antecedentes buenos en este tipo de colaboraciones...

–Por un lado, Gijón tiene casi 17.000 personas paradas y por otro los empresarios nos dicen que les cuesta mucho encontrar personal cualificado. Que haya esa diferencia es llamativo y sangrante; por eso es tan importante este plan de recualificación. Habrá personas que necesiten una formación específica para poder adaptarse al mercado y es importante tener una comunicación directa con el empresariado para ver que necesitan. En muchos casos las empresas hacen formación interna, pero desconocen que pueden utilizar esta herramienta municipal donde no solo se financia la formación, también la contratación. Es algo bueno para las dos partes.

–Se está dando mucha trascendencia al turismo. ¿Hasta qué punto puede o debe ser el motor económico de Gijón?

–Desde luego, no puede ser el motor principal, pero sí puede ser uno de los motores económicos de Gijón. El año pasado, el turismo movió 507 millones en la ciudad, eso hay que tomarlo en cuenta. Además, estamos en un momento de cambio de modelo turístico y eso es clave para poner las semillas que permitan en el futuro, casi en el presente, ser un destino turístico de calidad y sostenible. El turismo es una gran oportunidad que hay que aprovechar. Ahora bien, no podemos olvidarnos del sector industrial y de otras áreas económicas. Por eso la importancia de la ampliación del Parque Tecnológico o del desarrollo de Naval Gijón.

–¿Cómo se da el salto del turismo de despedida de soltero al turismo de congresos?

–Nuestras propuestas buscan convertir Gijón en un destino de calidad y por eso lo primero ha sido poner el foco en el turismo de reuniones. Turistas que viajan fuera de temporada alta, lo que nos interesa, y que están asociados a empresas, que también nos interesa. Nos interesa que Gijón sea un destino empresarial y que Gijón se vea como una ciudad que cuida a la empresa. El turismo de empresa y profesional se alía con el desarrollo económico de la ciudad dentro de mi concejalía.

–¿Otras líneas?

–El turismo internacional, que suele quedarse más días e invertir más en la ciudad. Y otra línea estratégica importante es ayudar a profesionalizar el sector con una formación que se pueda traducir en empleo de calidad. También estamos muy enfocados a ser un destino inteligente y sostenible.

–¿La moratoria de licencias a viviendas de uso turístico es la solución al problema o solo un parche?

–No es que Gijón tenga un problema generalizado, pero los estudios nos indicaban que había barrios con un porcentaje a tener en consideración. Las viviendas de uso turístico conforman una oferta que tiene que estar en el mercado y también hay que tener en cuenta la libertad del propietario sobre su piso, pero consideramos que debíamos poner cierto orden. La moratoria se limita a Cimadevilla, Centro y La Arena y nos da un tiempo, un año, para valorar las medidas a tomar en el conjunto del municipio. En todo ello debemos ir de la mano del Principado, que es quien debe tomar cartas en el asunto.

–¿Cuándo se abre el albergue de Vicasa? ¿Será solo para peregrinos?

–En Vicasa hay dos partes, una como centro de formación dependiente de la Agencia Local de Empleo y otra de albergue. La parte de formación está terminada y ahora toca hacer la obra de la envolvente térmica de todo el edificio. Será un albergue de primera categoría con una gestión mixta donde se podrán reservas plazas como albergue juvenil y donde, sí o sí, hay una reserva de plazas como albergue de peregrinos.

–Ahora todo el foco está centrado en Naval Gijón, pero, dejando al margen la parte de regeneración urbana, ¿cómo espacio de desarrollo económico qué lo hace mejor que el Parque Tecnológico o el futuro parque empresarial de Mina La Camocha?

–Son tres proyectos clave que van a velocidades diferentes. No podemos perder de vista ninguno de los tres. El Parque Tecnológico es un modelo de éxito, que genera el 20% del PIB de la ciudad y 5.500 puestos de trabajo, empleo de calidad y en muchos casos joven. Hay que potenciarlo, y por eso es imprescindible su ampliación, teniendo en cuenta las sinergias que se crean dentro de la Milla del Conocimiento. En Naval Gijón se trata de poner ahora el mismo impulso que se puso antes con el Parque para que se convierta en un segundo polo empresarial, en este caso ligado a la economía azul. Con la importancia de que se gana un espacio para la ciudadanía y se abre El Natahoyo al mar. Será realmente un proyecto transformador de la ciudad. Y luego están los terrenos de Mina La Camocha que, a medio plazo, nos permitir tener un triángulo estratégico empresarial en la ciudad. Uno ligado a lo tecnológico, otro a la economía azul y otro a la verde o agro.

Ángela Pumariega, en el despacho del grupo municipal del PP. / Juan Plaza

–¿No sería más prioritario dedicar ahora el dinero a avanzar en la ampliación del Parque Tecnológico que a comprar el terreno de Naval Gijón?

–El compromiso es que los primeros remanentes vayan a Naval Gijón y todo está organizado para que los dos proyectos vayan a la vez. Los procesos urbanísticos llevan su tiempo y, en paralelo, desde Gijón Impulsa se está haciendo un trabajo de contactar con las empresas e informarlas porque las empresas no deciden de un día para otro instalarse en unos terrenos. Lo que estamos haciendo es darles certidumbres. Certidumbres de que Gijón es una ciudad donde va a haber espacios para instalarse y que Gijón es una ciudad atractiva para invertir.

–¿Cómo encaja en ese escenario la situación de Arcelor?

–Las noticias que recibimos de Arcelor nos preocupan, pero entendemos que el interlocutor directo no es el Ayuntamiento. Debe ser el Gobierno de la Nación quien haga las gestiones, y supongo que sabrán exponer lo importante que es Arcelor para Gijón.

–Gobierno que le debe a Gijón el vial de Jove, la estación intermodal, el avance del plan de vías...

–Gijón lleva mucho esperando por infraestructuras imprescindibles y prometidas. Hay una gran deuda con Gijón. El vial de Jove necesita compromisos reales del Ministerio, no podemos estar con excusas mes a mes; las excusas ya rozan la tomadura de pelo. Y en el caso del vial de Jove es también muy importante la parte social con la necesidad de eliminar todos los camiones que pasan por medio de La Calzada. Vamos a llevar una proposición al Pleno y entiendo que la postura de todo Gijón es unánime en cuanto a que debe ser una realidad más pronto que tarde.

–¿Y los proyectos ferroviarios?

–Más de lo mismo. Gijón ha estado ninguneado. Solo se mueven papeles y nunca llegamos a tener un proyecto donde se empiece a mover tierra. Hay que reclamar al gobierno, junto al Principado, que se avance en todas las infraestructuras de Gijón.

–¿Le gusta al PP más de lo que le gustaba que el "solarón" se convierta en parque?

–Al PP lo que le gustan son las propuestas realistas y realizables. Al Ayuntamiento le toca pagar el 25% de las obras y, a día de hoy, con los datos que tenemos, que haya edificaciones dentro de los terrenos es imprescindible para pagar el plan de vías. No podemos tener un parque de 70 millones, que sería el coste del parque y de lo que nos toca aportar al plan de vías. Somos conscientes de que las torres de hace unos años no tienen sentido y que hay que buscar un espacio lo más agradable posible pero que sean más o menos zonas verdes depende de la viabilidad del proyecto.

–¿Da por terminado el asunto del Mundial de Fútbol?

–Es cierto que ser sede de un Mundial es un proyecto ilusionante y ambicioso y que hay que tener la ambición de ir a los mejores proyectos, pero la ambición tiene que ser realista y acorde a lo que puede o no puede sufragar el Ayuntamiento. Lo que se necesita es viabilidad económica y un compromiso firmado por todas las partes con aportaciones concretas. Y aquí nunca ha quedado claro cómo se iba a financiar este Mundial. Así que sobre algo que puede generar muchas oportunidades para Gijón aparecen muchas incógnitas.

–¿Cuáles?

–Partimos de un proyecto de 300 millones para el estadio que luego se redimensionó a 150, pero están los requisitos de la FIFA, otras inversiones que también son importantes y las indemnizaciones millonarias para cerrar los locales de los bajos de El Molinón que están en una concesión. La clave es la viabilidad económica. Tiene que haber un proyecto realista con compromisos firmes de todas las partes.

–¿Sporting y Principado?

–Y el Estado. Desde la Federación de Fútbol se nos habla de un compromiso del Estado para financiar las sedes, pero tendría que ser el ministro quien nos diga cuánto. Solo con certezas se pueden tomar decisiones.

–¿Aportaría algo al turismo de Gijón?

–Bueno, es en verano y en verano Gijón ya está lleno, pero sería un polo para toda Asturias con gente alojada en toda la región. Más la oportunidad de poner a Gijón en el mapa mundial. El problema son las dudas de la viabilidad económica. Ahora vemos las ocurrencias del exconcejal de Deportes del PSOE que habla de un proyecto de 2010 del que no dijo nada cuando estaba en el gobierno. O la exconcejala de Hacienda, que nos pide un estudio riguroso porque no le debe parecer lo suficiente riguroso el de la Universidad de Oviedo. Si tan interesados no sé porque el anterior gobierno no dejó un plan ya diseñado.

–¿Tiene sentido que se plantee este millonario desembolso una ciudad con goteras en sus pabellones deportivos?

–Por eso hay que hacer las cosas con prudencia y responsabilidad y atender a lo que Gijón necesita. Gijón tiene muchas infraestructuras pendientes de calado que dependen del Estado, pero también obras pendientes en la ciudad con centros municipales a los que se les cae el techo o pabellones con goteras. Por eso la incertidumbre sobre invertir tanto dinero municipal, que no tenemos, y sin ayuda de nadie, en el proyecto del Mundial.

–Hablemos del trabajo interno en el Ayuntamiento. ¿Satisfecha con su grupo?

–Muy contenta con el trabajo de mis cuatro compañeros. Para nosotros es mucha responsabilidad estar en el gobierno y que sea la primera vez para el PP. Es esa doble visión.

–¿Y con la relación con Foro, su socio en ese gobierno?

–Somos dos partidos diferentes y, en algunos casos, con planteamientos diferentes, pero trabajamos para tener la coordinación que garantice gobernar de la mejor manera posible, porque ambos partidos hemos entendido que Gijón pedía un cambio y se lo tenemos que dar. Al margen de que siempre hay que hacer algún ajuste de coordinación la responsabilidad del trabajo por Gijón es máxima y creo que así lo está recibiendo la ciudadanía.

–¿Considera que el PP ha sido más leal con Foro que Foro con el PP?

–El PP trabaja con la lealtad máxima, sobre todo a Gijón. Tenemos cinco concejalías muy importantes, pero no hay que perder de vista que la Alcaldesa es de Foro, que es el socio mayoritario con ocho concejales. Esa es la realidad del gobierno local.

–¿Se lleva más sustos con declaraciones de algún edil de Foro o con las de su presidente (Pablo González) en las redes sociales?

–El partido tiene el ansia de animar al grupo municipal y de trabajar juntos. La coordinación y la comunicación es constante y así es como hay que seguir, trabajando unidos. Estar en el gobierno es una prueba de fuego para que el PP se gane la confianza de los gijoneses. Con el trabajo del día a día estamos demostrando seriedad, solvencia y una gestión centrada en mejorar la vida de los gijoneses.

–¿Se anima a ser la presidenta local del PP?

–Ahora mismo no es el momento de hablar de personas, hay que hablar del proyecto del PP. Mi concejalía es muy interesante y muy relevante para Gijón y su futuro y ahora mismo estoy centrada en ella. La presidencia del partido tocará decidirla cuando el PP regional convoque el congreso local.