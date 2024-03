Voces femeninas en el Antiguo Instituto: así fue el Encuentro de Coros de mujeres Villa de Gijón

El Antiguo Instituto vivió una mañana muy musical con el XXI Encuentro de Coros de mujeres Villa de Gijón, organizado por la Asociación Coral de mujeres Rosario Acuña y con el Día Internacional de la Mujer como telón de fondo. "Es muy especial", remarcó María Gloria Cabranes, presidenta del colectivo, que ensaya en el Ateneo de La Calzada. Todos los años la cita se festeja en una fecha próxima al 8M para ensalzar la figura de la mujer en la historia y, en particular en la música. En esta edición, el invitado fue el Coro Cantus Mulier. Al acto también asistió la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

La Coral Rosario Acuña, dirigida por María Isabel Ramos, ofreció un concierto en el que interpretaron las piezas "Salió de Cuba", "Noches Larenses", "Rumor de mar", "Lela" y "Motivos del mar". María Gloria Cabranes puso sobre la mesa la necesidad de más voces. El grupo cuenta con 19 integrantes. "Queremos que entre gente nueva. Sería una alegría", sostuvo Cabranes, que manifestó que los coros exclusivamente femeninos "suenan diferente" que los mixtos o los masculinos.

El Coro Cantus Mulier, formado en enero de 2020 y que disfrutó de su presentación oficial en septiembre de 2021. Sus componentes, 22 mujeres, son de Oviedo e Infiesto. Fueron las encargadas de abrir el recital. "Somos un grupo de amigas que empezamos con un proyecto muy innovador y nos reunimos una vez al mes", explicó su directora, Patricia Miriam Martínez, que expresó su "satisfacción" por ser parte del encuentro. "La mujer debe tener voz y cantando es una buena manera de buscar nuestro sitio", señaló Martínez.

El Cantus Mulier brindó un repertorio variado, con canción asturiana, irlandesa o americana. Sonaron "Con tomillu y romeru", "Noche de Prata", "Aquella tarde", "Bring me little water Sylvie", "Skye boat song" y "Viento del norte". "La voz no pone límites a ningún estilo de música", subrayó la directora de la entidad, que reivindicó que "el papel que desempeña la mujer en el arte y la música es fundamental, sobre todo en la tradición oral y la transmisión de canciones populares". Por su parte, María Gloria Cabranes agradeció el apoyo del público. "Sin él, no seríamos nada", proclamó Cabranes.