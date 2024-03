El Eduardo Martínez Torner, una máquina de leer: "Se sienten mariposas en el estómago"

El colegio Eduardo Martínez Torner es un vivero lector. Una de sus alumnas de cuarto de Primaria, Valeria Sánchez, se proclamó hace unas semanas vencedora del certamen "Los pequeños gigantes de la lectura", en el que concurrieron más de 1.400 niños de Asturias. Casi nada. Y la cosa no queda ahí, ya que el 7 de junio, Sánchez competirá en Madrid en la gran final nacional para dejar el pabellón de Gijón, y de su cole, bien alto. Como su voz.

La meritocracia impera, por lo que en el centro de La Calzada se llevó a cabo una especie de concurso que contó con la participación de más de una veintena de escolares de cuarto. Se implicó también el alumnado de quinto y sexto de Primaria, que ejerció de jurado. A Valeria Sánchez este frenesí le ha venido como anillo al dedo para impulsar su afición por la lectura. "Desde lo del concurso he empezado a leer un poco más y ahora estoy enganchada", indica la niña, que escogió para la final regional, celebrada en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, un fragmento de la obra "Los cretinos", de Roald Dahl, su autor favorito.

"Me gusta que la gente me escuche y me corrija si hago algo mal", señala Valeria Sánchez, para la que el hecho de leer en alto posee otra profundidad. "Lo compartes con los demás", ensalza. Su compañero Ángel Villar también compitió en la final, firme demostración de que en el Martínez Torner hay cantera pasando las páginas. Villar se muestra "muy contento" por su papel. "Me ha encantado representar a mi colegio y a Gijón", valora el escolar, cuyo desparpajo le viene de fábrica. Lo de hablar delante de un público es pan comido para él. "No soy nada tímido, estoy en una compañía de teatro", explica Ángel Villar, que siente "mariposas en el estómago" cuando se enfrenta a una lectura en voz alta. "La diferencia con leer en voz baja son los nervios que te entran", subraya el estudiante, que se decantó para el certamen por "El cerdito de Navidad", de J. K. Rowling. Apunta Villar que sus padres son profesores y que le piden libros para prestárselos a sus alumnos.

La profesora Orlanda Saavedra fue la que más encima estuvo del proyecto. "Hubo una muy buena acogida, quisieron participar muchos alumnos", rememora la docente, que le da "mucha importancia" a la lectura. La pasión se trasladó de su mesa a los pupitres. "Les encantaba que les leyera en alto. Me pedían siempre otro fragmento", cuenta Saavedra. A su juicio, este concurso ha supuesto un sinfín de ventajas para los escolares. "Enfrentarse al público, expresarse y saber transmitir los sentimientos", enuncia la profesora, que también resalta lo positivo del proyecto para niños con necesidades especiales.

Saavedra se volcará con la evolución de Valeria Sánchez, de la que se siente "muy orgullosa". "Quedaré con ella algunas tardes para escucharla y darle recomendaciones", apunta. A la cría le proporcionarán veinte libros de distintas editoriales y elegirá uno con la ayuda de sus compañeros y maestros. Con el seleccionado irá a por todas en Madrid. Mónica Pérez, jefa de estudios del colegio, aboga por que Sánchez apueste por unos párrafos que le permitan "lucirse", con "preguntas o exclamaciones" para que la lectura "no sea monótona". Noelia Anseán, directora del colegio Eduardo Martínez Torner, reivindica el "entusiasmo" del alumnado por ser partícipe de este proyecto. La dicción, la fluidez, la expresión o la entonación son algunos de los parámetros a apreciar. A la vista de los resultados, Valeria Sánchez domina todos esos registros.

"En ellos se ha fomentado el gusto por la lectura, que practicaron con sus familias. Es una forma de motivarles", asegura la tutora Montse Pérez. "Cada día llegan y quieren coger libros", remarca Pérez. De eso se trata en el Martínez Torner, un colegio que levanta su voz lectora y para el que los marcapáginas son de sus objetos más preciados.