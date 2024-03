El gijonés Armando, hasta ahora pintor secreto de culto, a la conquista de otros planetas

Que la obra de Armando (Armando Suárez, Gijón 1998-2002) no es de este mundo era hasta ahora un secreto a voces en el mundo del arte. Pintor de pintores, algunos artistas consagrados, como puede ser el caso de Miguel Galano, lo citaban siempre entre sus preferidos, y los que frecuentaran la sala Altamira, de su hermano Eduardo, o los espacios de arte, después, de sus sobrinos, sabían de sus hipnóticos cuadros de ovnis. Pero ni el fallecimiento de Armando Suárez, ni una cesión temporal de fondos en el Bellas Artes –hace años–, ni las exposiciones que se sucedieron en 2016 o 2017 habían causado tanta expectación como la que ahora desata la adquisición de dos de sus obras por parte del Reina Sofía.

Representado en España por la galería madrileña The Goma, el año pasado organizaron una muestra muy centrada en su última etapa, lo llevaron por primera vez a ARCO y ahora han conseguido que Armando –a secas, como firmaba sus obras– sea uno de los únicos cinco artistas masculinos que el Reina Sofía, la institución nacional más importante de arte contemporáneo, haya adquirido en esta última edición de la feria.

Armando, a la conquista de otros planetas / LNE

Tres cuadros de la serie de los ovnis, que pintó desde finales de los 50 hasta los años 80, incluyendo, la última, una de las dos que acaba de adquirir el Reina Sofía. / LNE

Diego Suárez, de ATM, sobrino de Armando, celebraba ayer que "un magnífico pintor con todas las cualidades que dan calidad artística y plástica a la pintura haya tenido este reconocimiento". La adquisición del Reina, explica, legitima la obra de Armando y la pone al mismo nivel de sus coetáneos. La potencia de su paleta cromática, su figuración abstracta, su obsesión con el planeta y los visitantes de otros mundos tienen algo muy contemporáneo que, de hecho, permitió ver su obra en este último ARCO en el pabellón 9, junto a obras de los últimos tres años. "Armando era una excepción en ese pabellón, pero demostraba que sus cuadros soportan el presente, porque es ultracontemporáneo, su potencia estética está vigente", contaba ayer Diego Suárez.

La obra de Armando ya ha empezado a llamar la atención de algunas colecciones privadas fuera de España, y precisamente estos días todavía se pueden ver algunas de sus obras en la muestra dedicada al arte español del XX y el XXI en el espacio de arte 20/21 de Palma, una exposición en la que también figura Antonio Suárez.

Armando está presente en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero la pinacoteca no le ha dedicado nunca una antológica. Su director, Alfonso Palacio, trabajó en su día los fondos del artista y publicó sobre su obra. Ayer confirmaba que su figura ha quedado en "un ángulo muerto de la historia del arte asturiano", nacido poco después de dos figuras estelares como son Orlando Pelayo y Antonio Suárez, y que sí se le debe una gran exposición "con obra muy bien pensada y elegida, entre 50 y 60 obras, con su catálogo y sus estudios correspondientes". Destaca Palacio esa figuración orientada al paisaje, el paso al esquematismo y esas escenas, siempre ausentes de seres vivos, atravesadas por una sensación de paz, sosiego, silencio.

Una fotografía de Armando Suárez cedida por su familia. / LNE

La compra del Reina se vincula, según explicó la institución, a una la línea de trabajo sobre arte y enfermedad mental. A Armando Suárez se le diagnosticó muy joven, con 28 años, una esquizofrenia paranoide, pero tanto Alfonso Palacio como el crítico de arte Paco Barragán, especialista en la obra del gijonés, consideran que es un artista que trasciende esos límites. "Primero", señala Palacio, porque "Armando se dedicaba a la pintura antes del brote, y la enfermedad mental le permite seguir con ella, no era algo nuevo que llegara con la terapia". Barragán apunta que no son importantes los problemas que pueden tener los artistas, con tantos casos en la historia del arte. Pero en Armando sí importa, sigue, "la pasión, la coherencia brutal y la insistencia en reproducir ovnis en paisajes normales, hasta llevarlo a una mayor nivel de abstracción. No he visto a ningún artistas de esa época que tocara ese tema. Armando es único y muy elegante". Diego Suárez añade que la enfermedad, en el caso de su tío, "le salvó para la pintura". "Pudo consagrarse a pintar sin tener que hacer ningún guiño a nada en lo que no hubiera creído, porque la enfermedad también le había dado un sustento económico y no necesitaba el mercado".

Borja Díaz Mengotti, al frente de The Goma, destaca, además, que Armando, en sus escritos, sus muchos cuadernos, también fue un precursor de los derechos de los animales y de un ecologismo que le obsesionaba.