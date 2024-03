"Me interesa lo que pasa en el mundo y aportar mi granito de arena, soy fiel a mí mismo"

El célebre cantautor Pedro Guerra arranca su gira de 2024 el 22 de marzo en el teatro de La Laboral, donde realizará un repaso a sus casi cuatro décadas de carrera y a su último proyecto, "Parceiros".

–¿Llegó a soñar con poder acumular una experiencia tan extensa?

–Qué va. Empecé con 16 años a cantar porque me quería dedicar a esto, pero imaginar el momento en el que estoy ahora mismo y todo lo que ha sucedido, la verdad que no.

–¿Qué supuso el disco "Golosinas" ?

–Fue el arranque y fue muy importante. En ese momento estaba cantando en el Libertad 8 y sucedieron dos cosas importantes. Una fue que Víctor Manuel y Ana Belén grabaron el "Contamíname" en Gijón, en el disco "Mucho más que dos". Además, ahora se están cumpliendo 30 años de ese disco y esa canción. A raíz de ahí vino el disco "Golosinas", que fue como mi carta de presentación. Entre "Contamíname" y "Golosinas" pude asentar las bases de mi trabajo y a partir de ahí empezó todo.

–¿Mantiene la misma ilusión?

–Sin duda. La clave es trabajar mucho constantemente. Siento que sigo teniendo inquietud y encuentro formas de reinventarme haciendo cosas diferentes.

–¿Se refiere a trabajos como "Parceiros"?

–Claro. En realidad hay una dinámica que es intercalar una gira y un disco constantemente. Pero cuando acabe el proyecto "Parceiros" entero habrán pasado cuatro años. He estado todo ese tiempo en una dinámica distinta, haciendo tres discos con cuarenta canciones con cuarenta artistas distintos y componiendo a medias.

–¿Resulta complicado mantenerse fiel a un estilo?

–Me mantengo fiel a lo que quiero hacer y a cómo lo quiero hacer, pero sí es verdad que te tienes que adaptar a la realidad. Todo va cambiando, pero no cambia lo que tiene que ver con lo creativo, sino lo que tiene que ver con la manera de hacer llegar tus canciones al público y la manera en la que el público las escucha.

–¿El paso del tiempo le ha hecho un cantautor más completo?

–Probablemente sí. Uno va asumiendo las nuevas tendencias y las intento incorporar a mi música. Intento estar al día en general, y creo que eso te hace mejor músico.

–¿Qué añora de otras décadas?

–Todas las décadas tuvieron sus cosas buenas y malas. Realmente añoro cuando había un contacto más cara a cara, cuando todo no funcionaba a través de las redes. Añoro la época en la que el disco físico tenía un valor, porque ahora en las redes el concepto disco se difumina y más bien hablamos de canciones sueltas.

–¿Entiende la música sin poesía y contenido social?

–No, desde luego que no. Precisamente intento siempre contar las cosas de otra manera y no quedarme en lo obvio. Y lo social tampoco, porque me interesa lo que pasa en el mundo y aportar mi grano de arena. En un disco puede haber más o menos de temática social, pero siempre habrá canciones de este tipo. Es una cuestión de ser fiel a mí mismo.

–¿Qué espera de su nueva gira que arranca en Gijón?

–Como el proyecto "Parceiros" no se cristalizará hasta final de año y su gira será en 2025, ahora este año es de transición. En este concierto cantaré canciones muy claras de toda mi carrera y a la vez interpretaremos con toda la banda en vivo algunos de los adelantos de "Parceiros" que han ido saliendo.

–¿Le hace especial ilusión que sea en La Laboral?

–Sí, me hace ilusión teniendo en cuenta que hace 30 años se grabó allí "Contamíname". Siempre he estado muy unido a la ciudad, la recuerdo con muchísimo cariño porque estuve cuando se grabó. Fue hace mucho tiempo, pero siempre lo guardo ahí.