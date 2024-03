"El número de fieles creció en Ucrania, muchos buscan apoyo moral y espiritual"

El sacerdote cordobés Pedro Zafra Gómez-Limón, de 33 años, destinado en una parroquia de Kiev (Ucrania), visitará Gijón este jueves para impartir una conferencia este jueves (20.00 horas) en la Balísica del Sagrado Corazón.

–¿Cómo acabó en Ucrania?

–Llegué en 2011. Pertenezco al Camino Neocatecumenal, que es una realidad de la Iglesia católica. Nos reunimos en Roma en un retiro espiritual. Y allí nos destinan. Me tocó Kiev. Me ordené en 2021, pocos meses antes de que comenzara la guerra más cruenta, aunque realmente ya había comenzado en 2014 con la invasión a Crimea. Ahora soy vicario de la parroquia de la Asunción de la Virgen María, en la parte de este de Kiev.

–¿Cómo está la situación ahora mismo en la capital de Ucrania?

–Está muy mal. La gente está cansada psicológicamente. Muchas familias se han separado, las madres con los niños se han ido al extranjero, mientras los maridos se han quedado en Ucrania porque la ley no les permite salir. Actualmente hay mucho miedo para los hombres para la movilización. Y las alarmas antimisiles que escuchamos a veces trastocan un poco la vida. Los niños tienen que ir a los búnkeres, se cierran negocios y el tráfico se altera totalmente porque se cierran puentes. En Kiev tenemos bombardeos esporádicos, y aunque podamos hacer algo de vida normal, estamos con esa incertidumbre. En el este la situación está bastante mal, con muchas pérdidas humanas y la gente muy cansada psicológicamente.

–¿Qué papel está jugando la Iglesia en Ucrania?

–Al principio de la guerra en mi parroquia acogimos a 35 personas. Fue un tiempo espiritual bastante fuerte, rezábamos todos los días. Por ejemplo, antes de la guerra podíamos tener misas de seis u ocho personas, y durante la guerra podíamos ser 50. Además, ese tiempo fue prolífico en la administración de sacramentos, venía mucha gente a hablar, transmitíamos esperanza, por medio de la confesión. También celebramos varios matrimonios. Y ha sido muy importante la ayuda humanitaria, que recibimos de distintos países europeos, y con la que podíamos ayudar a mucha gente.

–¿La ayuda espiritual es en estos momentos su mayor dedicación?

–Pues posiblemente sí. Es más un apoyo moral y espiritual, para que puedan experimentar y descubrir el sentimiento de la vida y el sufrimiento, y que esta situación nos ayude a vivir la fe de una manera más real. Que a través del sufrimiento te puedes encontrar con Jesucristo, y que esta situación tiene sentido. Lo que transmitimos también es que la muerte no es el final, que es la resurrección lo que no espera.

–La religión cristiana católica es minoritaria en el país. ¿Qué porcentaje de la población representa?

–Los ortodoxos son los más numerosos y después están los grecocatólicos. La Iglesia católica puede representar un 3 o 4 por ciento, no lo sé exactamente, pero es una cifra muy pequeña.

–¿Supone un hándicap con la situación actual en Ucrania?

–No lo creo. En mi parroquia hubo muchas personas que huyeron y ahora están volviendo. Otros han pedido prepararse para los sacramentos. El número de fieles se ha visto incrementado. Tengo a mi ahijado de bautismo, que es un soldado que estuvo herido, lo enviaron a Kiev al hospital, y allí pidió el bautismo. Es un ejemplo de otros muchos que hay.

–¿Se ve una luz de que el final de la guerra puede estar próximo?

–La situación ahora mismo es de precariedad absoluta, porque no sabemos lo que puede pasar. Parece que el conflicto va para largo. La gente está cansada, especialmente a nivel psicológico.

–¿Cuál ha sido el momento más duro que ha vivido?

–El inicio de la guerra. No estaba en Kiev, estaba en una ciudad a 700 kilómetros, en un curso de formación, a media hora de la frontera con Eslovaquia. Fue un momento muy difícil para mí, porque estaba en combate interior, tenía mucho miedo y quería huir, pero, por otra parte, Dios me había encomendado la misión de estar con mis parroquianos. Fue para mí un momento bastante complicado, pero al final Dios me dio la gracia de permanecer allí, y he visto cómo no me ha defraudado y me ha dado la fuerza para estar ahí.