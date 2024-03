"No nos gustó demasiado, no lo entendimos": el reproche de Foro a su socio del PP por el polémico video turístico

«Organizar viajes con influencers y blogueros a los que se presenta Gijón para que luego hagan de prescriptores publicando en sus redes es algo normal. Hasta aquí nada que decir pero la verdad es que en nuestro grupo vimos el video y no nos gustó demasiado, no entedimos que imagen se quería dar con esas mujeres vestidas de pescadoras». El concejal Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y del grupo forista, le ponía ayer el pero del grupo mayoritaria del gobierno a una iniciativa del área de turismo que generó gran polémica en las redes sociales. Unas actrices con pañoleta, mandil, acento marcado y un maquillaje simulando un entrecejo acompañaron en su viaje a Gijón a un grupo de creadores de contenidos en internet. El vídeo de ese momento compartido por la cuenta oficial de Visita Gijón generó más de un comentario crítico en las redes sociales. «¿Esa es la imagen de los asturianos?», se preguntan varios usuarios.

Entre los críticos también está Foro, el grupo político mayoritaria en el gobierno local. Martínez Salvador buscó minimizar la importancia de un malestar que tiene como destinatario a su socio de gobierno. «La concejalía de turismo es una competencia directa del PP» dejó claro en más de una ocasión el edil de Foro que también recordó que «aunque haya una coordinación importante en el gobierno no se llega al detalle de analizar conjuntamente cada acción de cada concejalía. Si lo hicieramos estariamos todo el día reunidos y poco tiempo trabajando». Turismo está dentro de la concejalía de la portavoz popular, Ángela Pumariega

«Hemos dado nuestra opinión. No lo entendimos. No le queremos dar mayor importancia porque no creemos que la tenga», remató el forista.

Desde el área de Turismo de Gijón se explicó en su momento que era parte de una representación teatral de una hora y media y que se había optado por representar cómo eran las pescaderas de la ciudad hace un siglo para «captar la atención y generar sorpresa».