El nuevo parking de la Laboral convence: "Hará falta"

El beneplácito universitario y empresarial con el que cuenta el gran aparcamiento disuasorio que el gobierno local pretende crear en el entorno de la Laboral, en el contexto de la ampliación del Parque Científico Tecnológico, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, es una sensación compartida, por norma general, en los espacios más cercanos a la finca donde se localizaría el parking, proyectado en la zona de La Pecuaria. En la Escuela Superior de Marina Civil el sentir es bastante unánime. Se ve con buenos ojos incrementar las plazas libres en el entorno pese a que los conductores no suelen tener problemas para estacionar sus vehículos en el aparcamiento de la propia escuela.

"Somos pocos y coincide que siempre hay sitios disponibles. También en la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI), por lo que no nos afecta mucho", corrobora el estudiante Nicolás Bande, que, aun así, considera atractivo el plan del Consistorio para dar respuesta al crecimiento de la afluencia que traerá la ampliación del Parque. "Puede ser beneficioso porque, al final, a lo que se aspira es que venga más gente al campus de Gijón. Cuanto más aparcamiento, mejor. Todos queremos aparcar delante de donde tenemos que ir, ya sea a estudiar o a trabajar", razona Bande, residente en Corvera y que aboga por que el proyecto vaya en consonancia con un transporte público que dé servicio al previsible aumento de gentío en la zona. "Debe ser capaz de soportarlo para que la gente se desplace hacia el centro", sentencia Bande, que ve "positivo" el planteamiento del bipartito.

En Marina Civil también estudia Daniel Lombraña, vecinos de Pola de Laviana. Este curso ha comenzado a utilizar más habitualmente el coche para ir a clase. "El parking está bastante bien y tenemos al lado la explanada, así que hay aparcamiento de sobra", asegura Lombraña, que matiza que, cuando hay algún evento, como los partidos del Sporting, el espacio se llena más de vehículos. Sobre el parking disuasorio, suscribe la opinión de Nicolás Bande. "Todo lo que sea que haya más plazas beneficiará el tránsito", indica el universitario, que apoya el proyecto municipal al reparar en las plazas que se perderían con la construcción de la añorada residencia de estudiantes. "Va a hacer falta", señala Daniel Lombraña.

Por su parte, para Marina Díaz, profesora en la Escuela de Marina Civil, el futuro aparcamiento supondrá de gran ayuda para aliviar el entorno de la Laboral. "Allí y en la zona del Parque Centífico y Tecnológico está congestionado. Alguna vez fui y encontré dificultades para aparcar si se va más allá de las primeras horas de la mañana", comenta. "No creo que sea algo mal pensado", asevera Díaz, que remarca que en Marina Civil la ausencia de espacio no es una problemática acuciante. "Puede venir bien para que no haya tantos atascos al salir y que la gente tenga más sitios", afirma Lucas Vereda, estudiante de la Escuela Politécnica de Ingeniería pero que ocasionalmente aparca junto a Marina Civil. "No estaría mal hacer un aparcamiento más grande", declara la docente.

"No hay tantos alumnos para aparcar y muchos vienen en transporte público", subraya otro docente. En su caso, no ve urgente la creación del proyectado parking en la finca de la Universidad en La Pecuaria. "A priori, para nosotros, no hace falta. A Marina Civil, por lo menos no nos soluciona mucho", incide el profesor, que defiende que, de desarrollarse el espacio, conllevaría más beneficios si se ubicara más cerca de la Universidad Laboral o del Hospital de Cabueñes. "En la Laboral, como no vayas pronto no aparcas", proclama.

Próxima al área donde se situará el parking se encuentran el Intra y la UNED. Su director, Juan Carlos Menéndez, abraza la idea del mencionado aparcamiento. "Consideramos positivo todo lo que suponga apostar por el Parque Científico Tecnológico", sostiene Menéndez, que añade que "si el Ayuntamiento ve interesante realizar un aparcamiento en el entorno del Intra, puede ser una buena opción". En ese sentido, el director de UNED Asturias valora que "si hay más plazas en la zona, será algo positivo para todas las instituciones y empresas localizadas en el entorno, y más pensando a medio y largo plaza", insiste.

Pedro Roldán, delegado de CC OO en Emtusa y en el consejo de Movilidad, se erige como voz crítica con el plan. "Es un aparcamiento disuasorio ‘fake’ porque lo que haría es que la gente acuda a esa zona en su vehículo particular en vez de en transporte público", manifiesta Roldán, para el que el proyecto municipal "no tiene sentido". "Ese entorno es el mayor tractor de actividad de Emtusa y poner eso en riesgo podría torpedear su línea de flotación", incide Pedro Roldán, que tilda de "gran error" el parking por el que apuesta el gobierno local. Además, el de CC OO aboga por "consensuar qué modelo de aparcamientos disuasorios queremos en la ciudad". "Es llamativo que este proyecto trascienda días después de celebrarse el primer consejo de Movilidad, donde en ningún momento se nos trasladó la idea", culmina.

En la finca elegida para la creación de la infraestructura se suelen celebrar las fiestas de Cabueñes y, en ella, el gobierno local quiere huir del "modelo hormigón" para que el parking se integre en un entorno verde. Quienes conviven en las inmediaciones coinciden en que el proyecto ayudaría a descongestionar una zona que va al alza.