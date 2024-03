Estas son las "incidencias de importancia" que el Síndico Mayor ve en los contratos de las obras de Cabueñes

"Son incidencias que tienen su importancia". El Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado, Roberto Fernández Llera, está hablando de las que el organismo fiscalizador ha detectado en la contratación de la obra de ampliación del hospital de Cabueñes. Añade las causas de "nulidad" que el informe de fiscalización constata en otros dos contratos del sector público autonómico en 2022 y se extiende en las recomendaciones que el documento hace a la Administración, ya con carácter general, después de identificar problemas de diversa consideración hasta en 57 de los 59 contratos de la muestra analizada, entre menores y no menores,

En la Junta, llamado a comparecer por el PP y Foro para desmenuzar el informe, Fernández Llera también aclaró que el criterio de búsqueda "condiciona bastante los resultados", y que la muestra, con ser representativa, se selecciona buscando deliberadamente potenciales zonas de riesgo. Así, afirma, "es más probable encontrar incidencias", que "no podemos extrapolar al cien por cien de la contratación".

Lo visto y escrito, eso sí, da pie a la "preocupación" de toda la oposición de centro derecha e incluso a la de IU, el socio del PSOE en el Gobierno del Principado, y a la promesa de seguimiento de las recomendaciones que también ayer formularon en el parlamento las consejeras de Salud, Conchita Saavedra, y Transición Ecológica, y Nieves Roqueñí, llamadas igualmente a rendir cuentas sobre la porción de la contratación en entredicho que afecta a sus departamentos.

Antes que ellas, y que los gerentes de Cadasa y la Fundación Fasad, Fernández Llera había reproducido las conclusiones del informe, entre otros muchos los reproches conocidos respecto a la recurrencia de uso de un único criterio para la adjudicación de obras –a menudo el precio– o en varios contratos los "defectos en el control o la supervisión" de que en la fase de ejecución de las obras se cumple todo lo requerido.

Puede ser un ejemplo Cabueñes, la obra de mayor envergadura económica de las analizadas, reprobada entre otros motivos por la falta de control de la subcontratación. Es un ejemplo que Llera considera además "ejemplarizante", toda vez que la Sindicatura se ha dado prisa y ha formulado sus recomendaciones con la obra aún en marcha.

"Tan útil ha sido este informe", apunta el síndico, que "algunas de las actuaciones que reflejamos en el informe se están empezando a corregir". En su turno, en efecto, Saavedra rechazó de plano las acusaciones que "tratan de asociar este Gobierno con irregularidades o ilegalidades" y tras defender los sistemas de control de su departamento hizo suyos los avisos de la Sindicatura. Una vez hubo buscado comprensión aludiendo a la extraordinaria "complejidad" de la obra de Cabueñes, se propuso elevar el control y anunció que "se ha lanzado un expediente de penalización que ya está en instrucción", en la fase de alegaciones del contratista.

La consejera Roqueñí, compareciente en su condición de presidenta de Sogepsa, precisó que el contrato que le atañe –referente a la adjudicación de una auditoría en la sociedad mixta de gestión del suelo– "no ha sido objeto de impugnación en ningún ámbito" y anunció que con la recién adquirida posición mayoritaria del Principado en el accionariado de la empresa "se atenderá la recomendación de la Sindicatura sobre una adecuada planificación de la actividad contractual que evite el uso de la contratación menor para la cobertura de necesidades recurrentes como las auditorías de cuentas anuales".

"Deficiencias graves"

"Preocupación". La palabra coincide cuando habla José Agustín Cuervas-Mons (PP) de "las deficiencias graves" detectadas por la Sindicatura, y Adrián Pumares (Foro), de su nula percepción "de voluntad de cumplimiento de las indicaciones" en la Administración. Gonzalo Centeno (Vox) comparte el "mucho me temo que no le van a hacer mucho caso" y Delia Campomanes (IU) concede igualmente que "nos generan alguna preocupación las deficiencias detectadas en Cabueñes". El diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga pone su énfasis, mientras tanto, en la parte donde el síndico afirma que las incidencias no son extrapolables y en la existencia en algunos casos de "diferencias de criterio entre técnicos".