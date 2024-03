"La poesía afila el lenguaje, que es la herramienta del pensamiento"

Miriam Reyes (Orense, 1974), escritora, poeta y traductora, participará en el Poex, que se celebrará desde este viernes y hasta el sábado 23 de marzo con diferentes actos. Reyes habla sobre su trabajo, la situación de la poesía y la vinculación con otras disciplinas.

–

¿Qué importancia le da a que exista a un festival como el Poex cuando escasean este tipo de ofertas en torno a la poesía?

–Se necesitan espacios no comerciales de encuentro físico con el público. Sin contar con que hay propuestas, como muchas de las que se verán este año en Poex, que necesitan de recintos y medios técnicos que fuera de estos contextos son muy difíciles de aunar.

–¿Por qué recomendar la poesía?

–La poesía afila el lenguaje y lo mantiene afilado, lo cual es fundamental, porque el lenguaje es la herramienta del pensamiento. Pero no se queda ahí, va más allá de la razón, nos permite conectar con una forma de conocimiento no racional. Nos proporciona herramientas para conocernos mejor y conocer el mundo. Genera espacios de libertad, expande los límites de nuestra percepción. Leer buena poesía es una experiencia que nos hace estar más vivos. Más abiertos y receptivos.

–Su participación en el Poex lleva por título "Extraña manera de estar viva. Poesía reunida (2001-2021)".

–Es un espectáculo de poesía performativa con música y vídeo, que utiliza como hilo conductor y eje de indagación el cuerpo. La interacción de imagen, sonido y voz, y la presencia de un cuerpo que fluctúa dentro y fuera de la pantalla funcionan como multiplicadores de significados. Quiere ser una experiencia inmersiva, un viaje interior.

–Este año el festival va de música y poesía.

–Hay poesía en la música y música en la poesía. Pero además de estar una dentro de la otra, también se entienden bien cuando se reúnen para crear algo nuevo. Es una relación tan antigua como la propia poesía lírica, por lo menos.

–Como vídeocreadora, ¿qué importancia le da al formato audiovisual para la lírica?

–Empecé a experimentar con la escritura audiovisual en 2001, orientada a la performance. Creo que aporta otra capa de significado. Es un objeto diferente al poema escrito. Y lo que sucede en el escenario, fruto de la confluencia de lenguajes y medios, también lo es.

–¿Se valora lo suficiente la traducción poética?

–La traducción es una forma profunda y generosa de lectura, que quizás todavía no se valora lo suficiente. Traducir poesía es como trasvasar el agua de una tinaja a otra con el cuenco de las manos. Una tarea poco eficiente y algo torpe, que requiere gran entrega y delicadeza. Y en la que siempre se pierde algo por el camino. O, mejor dicho, para no faltar a la primera ley de la termodinámica, algo se transforma. Traducir tiene algo de imaginar qué haría esa otra poeta con esta lengua a la que pretendo verterla. Qué palabras escogería y adónde la llevarían. Suposiciones que pueden ser más o menos fundamentadas por el estudio, pero siempre acarrearán algo o mucho de la subjetividad de quien traduce.

–Hace 23 años que publicó su primer poemario. ¿Cómo ha evolucionado su escritura?

–No creo que sea la persona más adecuada para juzgarlo, pero espero haber afilado mi lenguaje con los años, haberlo hecho más preciso y menos sentimental. Con los años he entendido que escribir poesía no es solo mi extraña manera de estar viva sino también mi forma de pensar. Cuando empecé solo tenía necesidad, ahora, además, tengo voluntad. Eso no quiere decir que tenga el control de nada.

–¿En qué proyecto se encuentra trabajando?

–Mi nuevo poemario explora maneras de relacionarse y de estar con, ser con y escribir con.