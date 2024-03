Triple de discursos sobre la bocina: la contracrónica del cara a cara entre los candidatos a la presidencia del Grupo

Eran todavía las 17.30 horas cuando Ángel Miranda se asomó por la puerta del salón de actos del Centro Municipal Integrado de El Coto. En las butacas no había empezado el movimiento. Sí en el escenario, con los preparativos del decisivo debate organizado por LA NUEVA ESPAÑA con los tres candidatos a presidir el Grupo Covadonga. "Pensaba que llegaba tarde", reconocía Miranda, que prefirió acudir con margen de tiempo por si las moscas. "No sabía la capacidad del sitio y tampoco la afluencia", señaló el socio número 161 del club sociodeportivo.

En cuanto a la terna de aspirantes a la presidencia, el primero en hacer acto de presencia en El Coto fue Luis Mitre. Le siguió José Carlos Fernández Sarasola, mientras Joaquín Miranda fue el que más apuró, con unos diez minutos de margen sobre el puntual inicio del debate. La más "madrugadora" en tomar asiento en el patio de butacas fue Mariate Valdés, la primera mujer en hacerse socia del Grupo. Lo de estar antes que nadie le viene de lejos. En 2021 fue nombrada grupista ejemplar, además. "Vengo para saber la opinión de los tres, afirmó Valdés, que conocía al dedillo por dónde van los tiros respecto a las propuestas de Fernández Sarasola, Miranda y Mitre. Aunque la grupista ya tiene la elección tomada, de ninguna manera se podía perder la oportunidad de escuchar los planes y pensamientos de los candidatos.

La puesta a punto copó los instantes previos al inicio del debate. En la mesa, un par de jarras de agua para que el moderador, Ignacio Peláez, jefe de sección de LA NUEVA ESPAÑA y los tres contendientes a la presidencia grupista se refrescaran. La tarea de microfonar a los cuatro corrió a cargo de Jesús Colino, que siguió el encuentro entre el público, tablet en mano, y controlando que todo transcurriese sin sobresaltos. En ese sentido, una de las labores más importantes recayó en dos oficiales de mesa de la Federación Asturiana de Baloncesto, encargados de cronometrar las intervenciones. "Se trata de darle tranquilidad a los candidatos y al público para que sepan que ninguno podrá hablar más que otro", señaló Nacho Ciudad, director técnico de oficiales de mesa, que siguió desde el patio de butacas la labor de sus compañeros Mario Merchán y Laura Sánchez, encargados de medir con precisión los turnos de palabra. "Así podrán dar sus mensajes de forma concisa. Intentamos darle una imagen de normalidad", abundó Ciudad.

La Federación Asturiana de Baloncesto tiene sobrada experiencia en debates en Gijón. "Cada uno tiene sus características y nos hace ilusión que se cuente con nosotros. Se le da valor al trabajo que hacemos y salimos de la rutina", reivindicó Ciudad, mientras se fijaba parte del cableado al escenario con cinta aislante y los candidatos compartían sensaciones con sus equipos en la inmediata previa del debate, para el que se sorteó el orden de intervenciones.

Dámaso Colunga, con Alejandro Rionda detrás, en sus butacas. / Marcos León

Ángel Miranda saludaba en la distancia a Alejandro Rionda, miembro de la directiva de Antonio Corripio durante su mandato. El de ayer era un evento clave en una semana crucial para el futuro del Grupo Covadonga, defendió Miranda. "Quería venir a ver qué nos explican los candidatos. Leo algo en el periódico, pero cara a cara da otro punto de vista", indicó Miranda, que ponderó el buen momento, a su juicio, que atraviesa el club sociodeportivo. "La masa social es muy grande. Somos muchos, a ver qué ideas hay", declaraba un ratito antes de sentarse en el salón de actos. "Espero conocer qué llevan en el programa, aunque no espero muchas novedades", sentenció.

Los asistentes vivieron en mayoritario silencio el encuentro. Alguno cuchicheaba con el de al lado y otros sacaban sus teléfonos móviles para llevarse un recuerdo en forma de fotografía. También se produjeron momentos curiosos, sobre todo relacionados con los tiempos, como cuando un candidato paraba el reloj a un segundo del final de su turno. Claro, un segundo que había que aprovechar al más puro estilo Pasapalabra. Al agotarse el tiempo, sonaba una especie de bocina.

Sin un atisbo de duda, el espectador más joven del debate fue Bruno Muñiz, de apenas seis meses. "Ya es socio", confirmaba su abuela Isabel Rionda, socia de honor del Grupo Covadonga y muy satisfecha con el comportamiento del pequeño, que estaba ojo avizor. "Venía dormido pero se despertó para el debate. Es muy grupista", apuntó la orgullosa abuela, que deseaba testar las iniciativas de los aspirantes, principalmente de José Carlos Fernández Sarasola y de Luis Mitre, por ser ya testigo de la labor de Joaquín Miranda como tesorero en los últimos años.

Público presente en el debate. / Marcos León

"Todos vamos orientados a una actividad deportiva en concreto, pero es importante tener una visión general de los proyectos de cada uno", aseveró Ignacio Costa, que va al Grupo a diario. A Isabel Rionda, cómo no, le intriga por dónde irá el devenir del parque infantil. Manuela Rodríguez, socia grupista desde los 15 años, periodo en el que ha practicado natación, yoga y aquagym, salía con una sonrisa del debate, una cita imperdible. "¿Cómo no voy a venir?", se preguntaba Rodríguez, que sin mentar su preferencia remarcó que "esto necesita un cambio ya". La grupista no se llevó grandes sorpresas, ya que tenía en la cabeza las líneas de actuación de los tres aspirantes a relevar a Antonio Corripio al frente de la entidad, y aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a todo el electora, especialmente a los más jóvenes: "Hay que acudir a las asambleas y participar", subrayó.

El acto, en el que, entre otros, estuvo presente el comisario de la Policía Nacional de Gijón, Dámaso Colunga, concluyó con una ovación, que puso fin a un debate que sirvió a los grupistas para despejar dudas antes del sprint final de la carrera electoral.