La Corporación exhibe la unidad de Gijón por el vial de Jove: "Es cuestión de salud"

El gobierno municipal de Gijón no irá solo al Ministerio de Transportes para exigir la licitación "inmediata y urgente" del vial de Jove. Su reivindicación llevará el aval de toda la ciudad, a través de un mandato plenario aprobado ayer por unanimidad de todos los grupos políticos de la Corporación. Un mandato que pide agilizar el proceso tras las dos últimas demoras en la tramitación de la licitación del proyecto, pero que además fija el "rotundo rechazo" a los contantes retrasos que se acumulan sobre un proyecto que va más allá de mejorar las comunicaciones del Puerto: es toda una cuestión de salud para Gijón y, sobre todo, para la zona oeste.

Tras la aprobación en el Pleno de esta iniciativa, presentada por los grupos de Foro y el PP, que dan soporte al gobierno, el siguiente movimiento es la reunión que de la mano del Principado se mantendrá en Madrid –"con el Secretario de Estado del ramo, no con el Ministro. Estamos en lista de espera", matizó la alcaldesa Carmen Moriyón– y que previsiblemente será la semana que viene, con un orden del día que incluye hablar de otras infraestructuras pendientes como las referidas al plan de vías. Si las explicaciones no convencen se abrirá la puerta de las movilizaciones. Algo a lo que ayer se volvió a referir el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, y que tiene el beneplácito del movimiento vecinal y parte de la oposición.

La forista Carmen Moriyón concede el logro de la obra a los socialistas Juan Cofiño y Ana González

"Estamos hablando de un proyecto que data de 2005. Han pasado 19 años para un vial que por muy complejo que sea solo tiene dos kilómetros y medio. Es algo inaceptable", planteó como arranque del debate la portavoz del PP y vicealcaldesa, Ángela Pumariega. Para la popular, el papel del gobierno de España "más que de incompetencia es de falta de sensibilidad total y absoluta con Gijón. No creo que haya ciudad más maltratada por el gobierno de Pedro Sánchez".

También cargó contra el gobierno socialista el portavoz de Foro al denunciar "como el tiempo ha demostrado, que hubo algo de estrategia electoralista en anunciar a unos días de las últimas elecciones esta licitación". Para Martínez Salvador "estamos ante una cuestión de salud pública, el vial de Jove no puede esperar". A esa relación entre la construcción del vial y la eliminación del tráfico pesado de La Calzada con lo que conlleva de minimización de la contaminación hicieron mención casi todos los portavoces.

Curiosamente, quien defendió en parte el papel del PSOE en el desarrollo de este proyecto fue la propia Carmen Moriyón, a quien previamente el portavoz socialista, Luis Manuel Flórez "Floro", había reprochado su inacción durante su anterior etapa en la Alcaldía entre 2011 y 2019. "El vial de Jove lleva el membrete de Juan Cofiño y de la anterior Alcaldesa, Ana González, que obstinadamente fue a Madrid una y otra vez a reclamarla. ¿Y que hice yo en esos años que me indica? Pues sacar adelante un Plan General que ustedes no habían conseguido y una unanimidad en un convenio sobre el plan de vías que los gobiernos socialista trituraron para tener ahora un protocolo que es la nada", le espetó Moriyón, al tiempo que reivindicaba la actual conexión directa y la lealtad con el Principado "que en este tema somos uno. Yo tengo cero dudas sobre el Principado, no creo que me engañe". Moriyón reivindicó la necesidad de escuchar al Ministerio porque "puede que existan problemas técnicos pero debemos saberlo".

Luis Manuel Flórez, "Floro", calificó la iniciativa plenaria de Foro y PP de ejemplo de "demagogia y oportunismo político", poniendo en valor que "el único compromiso con el vial de Jove llegó de la mano del PSOE, que lo llevó al Boletín Oficial del Estado y le dio financiación". También minimizó la trascendencia que sobre una obra que durará cinco años tienen los cinco meses que suman los dos retrasos actuales "y que están debidamente justificados". Al gobierno local le reprochó Floro "ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio" al enumerar proyectos municipales paralizados o retrasados.

"Óscar Puente ha cogido el testigo de su antecesora en ningunear a Gijón", destacó en su intervención la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien exigió al gobierno de Carmen Moriyón ir más allá de una declaración laxa y plantear una reivindicación constante de la obra. Para Álvarez Rouco el mensaje del Pleno era demasiado tibio ante "la gravedad de esta tomadura de pelo".

De salud pública y seguridad también habló la edil de Podemos. Olaya Suárez, para quien la fórmula del rotundo rechazo se queda corta, "ante lo que es una tomadura de pelo y una vergüenza. ¿Hasta cuando van a respirar veneno mis vecinos de La Calzada?". Suárez exigió que hasta que el vial de Jove no esté operativo se cumpla el mandato de sacar los camiones de La Calzada, ya sea con un acuerdo con el Puerto o imponiéndolo desde una ordenanza. Con el vial de Jove como elemento central pero pensando en todas las infraestructuras pendientes con Gijón, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, pidió una comisión tripartita de las tres administraciones "que permita conocer el minuto y resultado de cada proyecto. Más ante la insensibilidad del gobierno de España, de este y de los anteriores". Para Suárez Llana los retrasos en el vial de Jove son "inadmisibles e inasumibles. Es una obra vital para la zona oeste, para el Puerto, para la salud y para un desarrollo urbano diferente".