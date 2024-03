"Gijón es una ciudad con una vida cultural muy rica, la siento como mi casa"

Marta Sanz es una habitual en las actividades literarias de Gijón. La escritora y poeta debutará en el Poex el 22 de marzo, con dos encuentros: uno con estudiantes y otro en el que hablará sobre su obra con el público en general.

–De nuevo en Gijón, ahora con la poesía.

–Es mi estreno en el Poex. Alguna que otra vez me había invitado Jaime Priede, pero no había sido posible. Todos los años voy a la Semana Negra, que me siento como en casa, y ahora también me paso bastante por la Feria del Libro de Gijón. En realidad, Gijón, desde el punto de vista literario, lo siento tanto mi casa como Madrid. Es una ciudad con una vida cultural muy rica.

–¿Qué tiene de especial la poesía?

–En los momentos que estamos viviendo ahora, que parece que todos los textos son literales, que hemos perdido el sentido del humor o que agarramos el rábano por las hojas, y que muchas veces no profundizamos en lo que significan los discursos más allá de lo explícito, pues leer poesía y hacer el esfuerzo de trascender al texto, intentar buscar el significado de las palabras más allá de su uso normal, o captar la extrañeza, lo indirecto o lo expresivo, me parece una forma de desarrollar la compresión lectora y la manera de entender el mundo. En esta época en la que todo resulta tan rápido, vertiginoso y superficial, poder leer poesía y sentir esa conmoción que produce, dentro de esa oscuridad y racionalidad, ver que hay algo que nos llega muy dentro, supone que hay algo que nos reconecta con la condición humana que estamos cuestionando mucho en esta época del mal uso de las nuevas tecnologías.

–Uno de las novedades del Poex es acercarse a los más jóvenes. Participará en un acto con estudiantes. ¿Qué supone?

–Esos encuentros son maravillosos siempre. No solo para las personas jóvenes son oportunidad, sino que para nosotros, los que estamos vinculados a la cultura, nos ayudan a poner el pie en la tierra y a cuestionarnos nuestros prejuicios respecto a la juventud o sus aptitudes para leer. En este tipo de eventos aprendo una barbaridad de cómo ellos son capaces de apropiarse del sentido de un texto. Es esa especie de hermanamiento entre las edades, de ver que tienes mucho que ver con las personas jóvenes. Y te pasan cosas muy curiosas.

–Cuente alguna.

–Una vez en Badajoz, con una niña, hablábamos de un poema que dice algo así como que una actriz de cine tiene 376 años. Y ella se puso en jarras, y cuestionaba que una señora tuviera esos años. Fue algo estupendo, una oportunidad perfecta para que entendiese lo que era una hipérbole en la poesía. Y a mí me obligó a colocarme en una posición en la que no suelo estar acostumbrada. Es algo muy enriquecedor.

–Hablando de prejuicios. ¿Qué opina de ese debate de si la poesía es elitista?

–Lo que me parece elitista es que haya algunas personas que apliquen sobre las clases desfavorecidas el prejuicio de que no van a entender. Es lo que verdaderamente me parece elitista y segregacionista. Siempre me acuerdo de Camarón de la Isla, cuando hizo la versión de "La leyenda del tiempo", de García Lorca. Hay muchísimas veces que cuando se acusa a los poetas de elitismo es una manera, no de insultar a los poetas, sino de insultar al mundo, y dejarnos en una posición en la que parece que somos incapaces de aprender absolutamente nada a través de los textos literarios o del lenguaje. Eso es una actitud que desde una supuesta progresía en realidad es inmovilista y desconfiada hacia las posibilidades de la palabra y la cultura.

–¿Girará su próximo proyecto en torno a la poesía o en qué se encuentra trabajando?

–Estoy con un texto que no sabría calificar genéricamente. A mí me gustan mucho las hibridaciones, y a veces cuando escribo poesía suena a martillazos, y a veces al hacer prosa utilizo unas metáforas muy musicales, porque me gusta la descontextualización. Ando por ahí, me cuesta definirlo, pero diría que es una especie de fusión de distintos registros estilísticos y géneros para contar mi experiencia con la escritura.