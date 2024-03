Román Torre presenta su trabajo "Paisajes respirados" en el Antiguo Instituto

Un trabajo audiovisual de testimonios de gijoneses, sin llegar a ser un documental, para preguntar por la calidad del aire de Gijón. "Ha quedado una especie de collage, en el que se responde a unas diez preguntas relacionadas con la calidad del aire. Como es un debate que hay en la ciudad, pues ahí damos como la opción a la gente a hablar sobre el tema", cuenta Román Torre, artista y también activista, que presentó ayer su muestra "Paisajes respirados" en el Antiguo Instituto.

"No buscaba que tuviese un toque artístico, ni tampoco hilo argumental. Ni siquiera salí nunca con una cámara a grabar, pero quería preguntarles a once familias de distintas zonas de Gijón, de Laviada, El Coto, la avenida de Castilla, del centro, El Cerillero, Jove o La Calzada, sobre cómo lo veían", cuenta Torre, antes de añadir: "No quiero sacar ninguna conclusión, pero es interesante que nadie sabe lo que son los protocolos anticontaminación". La muestra se podrá visitar en la sala 1 del Antiguo Instituto hasta el 19 de abril.