"El sistema nos va manipulando hasta llegar al extremo de vivir para trabajar"

–Me encanta Asturias, hasta el punto de que me voy a comprar una casa por allí. En Puerto de Vega me gustaría, rodé allí una serie y me enamoró. Además ahora ya hay AVE. Y estoy contenta de volver al Jovellanos, allí estuve de jurado en el Festival de Cine de Gijón, en una semana que fue maravillosa.

Pilar Castro contesta al teléfono y transmite su pasión por Asturias antes de empezar la entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. Este sábado la actriz estará en el teatro Jovellanos para representar la obra "Contracciones".

–Se abre el telón, aparecen frente a frente Pilar Castro y Candela Peña. ¿Qué sucede?

–La función habla de cómo las grandes compañías, poco a poco y por muchos métodos, deshumanizan al trabajador y se establece una relación sadomasoquista que es terrible por ambos lados. Mucha gente ve en la función como que la jefa es la mala y la buena la empleada. Pero no es así. Porque no deberíamos ser ese tipo de empleados tampoco. Es una situación distópica, pero que muchos se identifican con lo que pasa, aunque se vaya a unos derroteros un poco subrealistas.

–¿Cómo se lo pasa en este juego inquietante en el que no se sabe lo que sucederá?

–Es una función muy divertida. Eso es lo interesante, que se lleva a unos extremos que la gente se sorprende mucho. Al principio me lo pasé un poco mal, me costó cogerle el truco, pero ahora lo disfruto mucho. Aunque es una función muy difícil para Candela y para mí. Solo estamos dos personajes en toda la obra. Entro en el escenario y no vuelvo a salir. Es como un partido de tenis, nunca se cae la pelota. Tenemos un nivel de tensión y entrega muy alto. Antes de salir nos cagamos siempre vivas, aunque llevemos más de cien funciones.

–¿Por qué era importante visibilizar esa relación de la empresa con el trabajador, el control de nuestras vidas y la pérdida de la intimidad?

–Es una metáfora del sistema, de cómo a través del trabajo nos vamos deshumanizando. No solo con eso, sino con la tecnología y también la forma en la que vivimos. Se traslada muy bien esta idea de como el sistema nos va manipulando hasta llegar el extremo de vivir para trabajar.

–¿Mantiene el teatro ese papel privilegiado de función de crítica social y de reflexión?

–Ahora todo el mundo sabe de todo y llegan cosas por todos los medios. Pero el teatro es único, te invita a hacer una reflexión, que te construyes tú mismo. Te hace pensar. El teatro es de los pocos espacios que quedan para eso.

–¿Cómo es su personaje?

–Es la jefa. Las mujeres están empezando a tener altos cargos y en sitios de poder, y el poder también corrompe, es muy apetecible. Mi personaje ya había estado en el otro sitio, lo pasó tan mal hasta llegar a ese poder, y no quiere volver atrás; hace lo que sea para no volver a estar en el otro lado.

–En los últimos cinco años ha participado en tres obras teatrales. ¿Es ahora su refugio?

–Al final es el medio en el que más libertad creativa tienes. Te permite estar muy vivo y encontrar en cada función cosas nuevas del personaje.