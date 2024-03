"Mi pasaporte pone que nací en 1996, pero en la música no me siento tan joven"

Martín García García (Gijón, 1996) se sentó por primera vez ante un piano a los 5 años; ahora, a los 27, es uno de los pianistas españoles jóvenes con mayor proyección internacional. El año pasado dió más de 80 conciertos por todo el mundo; en 2021 ganó la Cleveland International Piano Competition y quedó en tercer lugar en la International Chopin Piano Competition; al año siguiente lanzó su primer trabajo discográfico, "Chopin and His Master" y el próximo 5 de abril publicará el segundo, "Even-Tide". Esta semana lo ha presentado en Madrid, en su debut en el Auditorio Nacional.

–¿Qué supone para usted este estreno?

–El Nacional es el buque insignia de los auditorios en España; además debuté con la Fundación Scherzo. Es un sueño para cualquier pianista español, una experiencia "pivotal" para mí, por la importancia de los artistas que me precedieron y a los que yo siempre he tenido como referencias. Me parece increíble haber estado allí.

–¿Qué tal la recepción del público?

–Había mucha gente, algo que se agradece después de la época del covid, y la reacción fue fantástica: salí cuatro veces a tocar bises.

–Es muy joven, pero tiene muchos años de carrera.

–Mi pasaporte pone que he nacido en 1996, pero llevo muchos años muy involucrado en la música así que no me siento tan joven en ese aspecto. Me senté por primera vez ante el piano con 5 años, los primeros años estudiaba una hora al día, luego eran muchas más. He dedicado mi vida al piano.

–¿Le pesan las renuncias que le ha exigido el estudio?

–No siento que haya renunciado a nada. De pequeño me encantaba, era duro, pero todo nacía del amor a lo que hacía. Pasé por momentos difíciles, pero yo no lo veo como ninguna renuncia. Siempre encontré un hueco para disfrutar del mundo.

–La vida del músico parece solitaria. ¿Usted cómo se siente?

–Por una parte estamos muy conectados y por otra muy solos. El trabajo de solista es muy individual, se trata de enfrentarte solo a una partitura, y es una soledad que se extiende a toda nuestra vida, pero luego tenemos que presentar la música y nuestra personalidad al público, y eso es comunicación.

–El 5 de abril "Even-Tide" estará disponible en las plataformas digitales. ¿Habrá más conciertos de presentación?

–Vamos a hacer un par de presentaciones en España, cien por cien seguro en Madrid y quizás también en Barcelona.

–¿En Asturias?

–En Asturias es complicado y estoy triste por no poder ir tanto como me gustaría, por agenda. En mayo tocaré con la OSPA (la Orquesta Sinfónica del Principado). En Semana Santa también estaré en Asturias, descansando un poco, y visitando mi instituto, La Corolla. Me enteré de que habían construido un nuevo salón de actos al que pusieron mi nombre y me hizo muchísima ilusión, muchísima, así que a principios de abril voy a estar por allí para hablar con los chavales.

–Con la OSPA tocará en Oviedo el 2 de mayo, en el Día de les Lletres. ¿Puede adelantar algo del

concierto?

–Es un concierto particular, para dos pianos y tocaré con Juan Barahona, mi amigo desde la Escuela Reina Sofía. Nos tenemos que encontrar varias veces, es complicado: tenemos que hablar, compartir un poco. Hay varios solistas, esa fue la idea con la que se planteó el concierto: que nadie lleve la voz cantante.

–Ahora puede ensayar con su amigo aunque ambos estén en países distintos. ¿La tecnología ha transformado el trabajo de los músicos?

–Ha cambiado mucho, pero más a nivel pedagógico que a nivel de ensayos. Con una orquesta o un artista es mejor tener un tête a tête. En una pantalla podemos finiquitar el 80 por ciento, pero para el 20 por ciento restante necesitamos compartir el mismo aire. Es como escuchar una grabación o ir a un concierto en directo.

–¿Sus próximos recitales?

–En España mi siguiente concierto es en Pamplona el 25 y 26 de abril. Ahora estoy en Varsovia.

–El año pasado viajó por todo el mundo y dio 80 conciertos. ¿No se desorienta?

–A veces es un shock cuando te levantas por la mañana, pero me encantan los aeropuertos y el mundo de la aviación, es una pasión.

–¿Sin el piano hubiera sido piloto?

–Eso es lo que les decía a mis padres, cuando era pequeño.