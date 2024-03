La reunión con Transportes, el próximo día 20 y sin el Ministro

La reunión entre Ayuntamiento, Principado y Gobierno para tratar los retrasos en las licitaciones de proyectos clave para la ciudad como el vial de Jove, ya tiene fecha, lugar y hora. Será en la mañana del día 20 de marzo en la sede del Ministerio de Transportes, en Madrid. Ayer también se confirmó, tal y como había adelantado en el Pleno la alcaldesa, Carmen Moriyón, la comitiva asturiana no será recibida por el ministro, Óscar Puente, sino que serán atendidos por su mano derecha, el secretario de estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero.

El anuncio de la fecha para la reunión llegó un día después de que el Pleno aprobase por unanimidad la propuesta de Foro y PP para exigir a Transportes la agilización del proceso de licitación de la obra del vial de Jove, que acumula dos demoras y que es considerada por todos los vecinos como una infraestructura vital para mejorar la calidad del aire de la zona Oeste o, lo que es lo mismo, la salud de todos los gijoneses. Está previsto que en el encuentro también se aborde la situación en la que se encuentran otros proyectos fundamentales para la ciudad, como el plan de vías o el metrotrén.

«Necesitamos la palabra del Ministerio de que no va a haber más retrasos», llegó a decir Moriyón cuando se supo que el ministerio retrasaba un mes más el proceso de licitación dada su «complejidad técnica». De no salir con explicaciones y compromisos convincentes de la reunión en las dependencias ministeriales de La Castellana, el gobierno local no dudará en organizar movilizaciones, tal y como afirmó en el Pleno del miércoles el portavoz municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, en la misma línea de lo ya adelantado en su día por Moriyón. En este sentido, el gobierno local cuenta con el total respaldo de las asociaciones vecinales, que ya han anunciado su firme compromiso para con la causa.

La reunión a tres bandas con el Ministerio fue solicitada por el Principado a finales del mes pasado, solos unos días después de conocerse la demora en la licitación. Si bien, aunque en un primer momento se esperaba que el interlocutor del Gobierno fuese el ministro Óscar Puente, el miércoles la propia Moriyón afirmó que el encuentro sería con su número dos. De la Secretaría de Estado de Transportes, de la que Santano Clavero es la cabeza visible, depende la planificación y ejecución de las infraestructuras nacionales. Es decir, que también es responsabilidad suya que todos estos proyectos por los que espera Gijón salgan adelante.

La conexión con El Musel para sacar el tráfico pesado procedente y con destino al puerto gijonés es un proyecto del que se lleva hablando desde 1986, se reformuló en 2005 y se llegó a presupuestar en 2011. Su licitación en mayo de 2023 parecía la luz al final del túnel, pero el trámite ya suma cinco meses de retraso. Se trata de una obra que cuenta un plazo de ejecución de 59 millones y un presupuesto de licitación de 285,6 millones, el más alto de los que tiene abiertos actualmente Transportes.