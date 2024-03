Travolta y Newton-John envejecen muy bien en la Laboral

Algo tiene de especial "Grease" cuando esta propuesta musical se mantiene fresca y chispeante. Y engancha tanto como el primer día, cuando se cumple medio siglo de la película que protagonizaran John Travolta y Olivia Newton-John. Por muchas veces que hayan visto la película, varias generaciones se siguen enamorando con el relato del engominado Danny Zuko y la mojigata Sandy Olsson. La superproducción "Grease. El Musical" llegó a Gijón embarcada en una gira de reconocimiento del filme que cumple su 50.º aniversario. Y puede decirse que cautivó al público asturiano en la primera de las seis funciones que se podrán disfrutar hasta el domingo en Gijón en el teatro de la Laboral.

"Es un lujo que este espectáculo se pueda ver en Asturias. Desde niña ‘Grease’ ha sido mi película favorita", explica Maite Álvarez, que acudió acompañada de su hija Sara. "También me sé todas las canciones y me encanta la historia", añade. Ambas pudieron disfrutar de la magia del musical en Gijón, un formato poco habitual fuera de las grandes ciudades españolas, pero que en los últimos meses se ha ido asomando a provincias. "Estaría bien que tuviéramos musicales más veces al año en Asturias. No pedimos que sea a diario como Madrid, pero que tengamos 4 o 5 al año sería una pasada", coincidieron en señalar Lucía Blanco y Mario Pérez, dos jóvenes enamorados de un género que cuenta con adeptos de todas las edades.

No solo los actores protagonistas de la obra, Mia Lardner y Quique González, se empaparon de ese ambiente de los años cincuenta. Alguna que otra "chupa" de cuero y peinados cardados de brillantina se colaron entre el público, que disfrutó de cerca de una docena de canciones míticas y vibró con las coreografías y bailes de un reparto que en algunos números llegó a juntar hasta a veinte bailarines sobre el escenario.

Una chica con la cazadora de las Pink Ladies hace una foto al cartel del musical. / Juan Plaza

Todos los personajes míticos de "Grease" se cuelan en esa historia que nace del romance veraniego de Danny y Sandy, y que se enfrenta al reencuentro en el instituto ante Rizzo, Kenickie, Doodye, Marty, Roger o Frenchy, la pandilla que recrea la vieja trama de chico encuentra a chica.

Con un decorado muy vistoso, el musical dirigido por David Serrano muestra en sus primeros compases la popular escena de las gradas, cuando se vuelven a encontrar los protagonistas y suena el popular "Summer nights", uno de los temas más bailados y aplaudidos por el público –entre el que se encontraba el jugador del Sporting Campuzano–. También fue muy aplaudido el "Grease Lighting" de la escena del coche descapotable en el taller.

Fueron dos horas y media de espectáculo que pasaron volando, en las que el público de Laboral se sumergió en la magia del musical, que no es un género muy frecuente por estos lares. Todo un clásico de la nostalgia que ha envejecido bien, aunque haya pasado medio siglo de los devaneos de aquellos jovenzuelos un poco macarras.