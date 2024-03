Arranque rockero del Poex de Gijón: "Criticar el trap es hacer trampa", advierte Paskual

Para el músico de rock Igor Paskual, la crítica extendida de que las letras de trap son malas es "tramposa". De los rockeros habían dicho lo mismo en su día. Eran los años 50, así que él no estaba allí para verlo, pero se imagina a asociaciones de hombres blancos de Alabama –imagina que hubo varias– pronunciando con burla aquello de "be-bop-a-lula, she’s my baby". Y ahora pasa un poco lo mismo cuando surgen burlas con Bad Bunny si se lee, sin contexto, aquello de "Tití me preguntó si tengo muchas novias". Sostiene Paskual que antes, como ahora, las letras de una canción no se pueden juzgar sin su melodía y sin su historia, y que hacerlo condena al oyente a perderse un universo de matices que le permitirían escuchar en una canción de Alaska las influencias del cuplé y atisbar en el "heavy metal" la herencia de Espronceda. Paskual inauguró ayer el Festival Poex de Gijón con una clase magistral que partía de un tema casi inabarcable, la historia de la música y su poética, y que "tradujo" a un lenguaje simple la respuesta a una pregunta muy complicada: qué nos anima a bailar.

Parte del público asistente al acto. / Marcos León

El Poex, que se cerró ayer con un concierto de "Sastre" y que se alargará hasta el día 23, celebra ahora su quinta edición. Es, tal y como dijo ayer su director, Jaime Priede –acompañado en el Antiguo Instituto por Montserrat López Moro, edil de Cultura–, un festival joven, pero que ya el año pasado se coló entre las principales diez citas regionales del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, uno de los principales rankings del sector creativo de España. La temática que vertebra el programa este año es la música, y Paskual se preparó con esmero una conferencia que se remontó a la vieja Grecia y que acabó con una lectura cómicamente solemne de "Mamá ladilla". Todo tenía un sentido. Explicó el compositor: "Me preguntan mucho si en una canción pesa más la música o la letra, pero quizás se nos olvida que en los orígenes, tanto en la tragedia griega como en los cantos egipcios, el canto y la poesía iban juntos", señaló. El artista explicó que un juglar, si era capaz de memorizarse 10.000 versos, lo hacía porque ese cantar tenía un ritmo, una prosodia. Citó el inicio de "La Ilíada": "Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles". "Dice canta y no cuenta, y dice diosa porque se invoca a Mnemósine, la musa de la memoria, para poder recordar toda la historia. En la Antigua Grecia no había rima, pero sí ritmo y melodía, para poder recordar aquellos textos, que eran orales", resumió.

Dejando claro que texto y música nacieron de la mano, Paskual, volvió a su premisa inicial: "El texto pensado para ser cantado o escuchado funciona de manera distinta al texto pensado para ser leído", aseguró. Para él Leonard Cohen no era un gran novelista, y sí un gran letrista, pero no un gran poeta. Lo mismo que Jim Morrison o que Loquillo; sus temas funcionan por que las cantan ellos. Los imitó a todos, improvisando a la guitarra, y también a Sabina –con muy buena voz– y al propio Bad Bunny, de quien destacó que su "clave" era que sus letras –que pueden parecer propias de un "fantasma" muy confiado en sí mismo– chocan con su forma de cantarlas, tan serio y casi triste.

La evolución del lenguaje hizo todo lo demás, según explicó Paskual ayer. En España el latín se convirtió en el castellano –y cambió las vocales largas y cortas de su lengua madre por los acentos y las tildes– y tuvo después "la gran suerte" de la influencia árabe, que trajo a la península el zéjel, una poesía tradicional que introdujo el estribillo. Todo lo que vino después fueron influencias y mezclas de influencias. Explicó que el trap actual mezcla el inglés porque es un idioma que los jóvenes usan cada vez más. El propio reguetón es una versión acelerada de la habanera, que su vez surgió del majurí persa. Lo que primero hizo "Burning" y después masterizaron artistas como Loquillo y Coque Malla y que hoy a su manera defiende C. Tangana tiene también un origen compartido: la zarzuela, el fraseo madrileño. Paskual contó todo esto ayer, a veces marcando el compás con la mano y otras dándole golpes a la guitarra y casi siempre imitando el ritmo con onomatopeyas. El mensaje quedó claro: la poesía bebe de un ritmo que llega fraguándose desde hace siglos. Y el cierre acabó por derruir cualquier intento de crítica al arte bien ejecutado. Entonó, ahora sí como un poeta, un tema de "Mamá ladilla" que se sirve solo de la letra "e". Dice así: "Que te enteres: mereces fenecer en el retrete, entre heces que defeque Peret. Enfermé de verte, ¡vete, vete!".