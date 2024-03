Todas las claves de la fábrica de baterías de El Musel: empleos, inversión, plazos, impacto ambiental...

La primera fase del proyecto para construir una planta química para la producción de materiales para la fabricación de baterías para coches eléctricos en El Musel prevé una inversión de 594 millones de euros. El proyecto promovido por Ionway, empresa constituida por una filial de Volkswagen y por Umicore, se desarrollaría en tres fases, con una inversión total que "podría superar ampliamente los 1.000 millones de euros" y crear 900 empleos directos, según el proyecto elaborado el pasado mes de febrero por la compañía. La tramitación ambiental del proyecto comenzó ayer con el anuncio del periodo de información pública durante 30 días naturales, que comenzarán a contar el próximo lunes. Fuentes de la Consejería para la Transición Ecológica del Principado estiman que el tiempo necesario para culminar la tramitación para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada al proyecto de Ionway será de seis meses.

Pese al inicio de la tramitación ambiental y a haber depositado una fianza de unos 9 millones de euros en El Musel para reservar los 435.291 m2 que precisa el proyecto en la ampliación portuaria, oficialmente desde la empresa se recordó ayer que aún no han adoptado una decisión sobre la ubicación en Asturias de esta nueva factoría, para lo que también han analizado emplazamientos alternativos.

El objetivo de la futura factoría de El Musel es la producción de precursores activos de cátodo (pCAM), un hidróxido metálico compuesto por níquel, cobalto y manganeso. El proceso industrial consta de dos pasos: un procesamiento previo de las materias primas y a continuación la fabricación propiamente dicha del pCAM.

En el caso de que no descarrile el proyecto, con los 594 millones de euros que se invertirán en su primera fase Ionway construirá todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la planta y parte de las 18 líneas de producción de precursores activos de cátodo (pCAM) para atender la demanda del mercado. Las siguientes fases de la inversión consistirían en la construcción de las restantes líneas de producción. En el caso de que se lleguen a ejecutar las 18, la planta tendría una producción anual de 180.000 toneladas anuales de pCAM, que se expedirían a través del puerto de El Musel en big bags (grandes sacos con capacidad para albergar hasta una tonelada de graneles). Aunque en el proyecto no se señala, el destino probable de esta producción es la planta de fabricación de cátodos que va a instalar en Sagunto (Valencia), PowerCo, compañía ésta que es la filial de Volkswagen que se ha asociado con Umicore para crear Ionway.

La primera fase de la inversión será sustancialmente superior a los 477 millones de euros que se preveían cuando Umicore solicitó en noviembre al Puerto la concesión de las 45,5 hectáreas que requiere en El Musel, momento en el que estimó la inversión total del proyecto de ejecución de obras y sistemas industriales en 1.000 millones de euros, pero apuntando que la inversión "podría llegar a alcanzar" los 1.470 millones de euros, incluyendo equipamientos e ingeniería "si se cumplen las previsiones" en función de la evolución del sector.

De los 594 millones que Ionway destinará a la primera fase, 540 de son de ejecución material. En el proyecto sometido a información pública la empresa especifica que para las inversiones que haga en El Musel recurrirá siempre que sea posible a proveedores locales y autonómicos.

Además de la generación de empleo durante la obra, en la primera fase también se crearán unos 300 empleos directos de los 900 previstos en el total del proyecto, según las fuentes consultadas.

Las bases para el concurso del proyecto eólico en el Puerto, al próximo consejo El de Ionway no es el único proyecto industrial para El Musel en el que se avanza. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón aprobará previsiblemente en su reunión del próximo martes las bases del concurso para la concesión de 12,8 hectáreas en el Muelle Norte para la fabricación de bases para aerogeneradores marinos. El concurso se convoca después de que Zima y Duro Felguera mostraran interés por ese suelo. Lo hicieron en el trámite de competencia de proyectos abierto a raíz de que Zima solicitara esa concesión. Duro presentó un proyecto en el que pedía ocupar 37,96 hectáreas en el Muelle Norte, incluyendo las de Zima. Ahora Duro ha impugnado ante los tribunales el trámite de competencia que abrió el Puerto ante la solicitud que inicialmente hizo Umicore de 45,5 hectáreas en la ampliación para el proyecto de materiales para las baterías al solaparse con parte del suelo que pretendía la empresa asturiana. Antes había recurrido ante el Consejo del Puerto, que el martes previsiblemente desestimará esa petición en base a que en su día advirtió a Duro de que el trámite de competencia al que se había presentado tenía que ceñirse a las 12,8 hectáreas solicitadas por Zima en el extremo del Muelle Norte. El Consejo también adjudicará previsiblemente a Exolum los depósitos de combustible y la gasolinera que venía explotando Galp en El Musel, rechazando el recurso interpuesto por Hafesa.

El proyecto también tendrá un impacto significativo en los tráficos de El Musel, ya que de materializarse supondrá un incremento de los tráficos portuarios de 908.717 toneladas al año entre graneles líquidos y sólidos, alrededor del 5% de los tráficos de El Musel, donde la empresa espera lograr una concesión por al menos 36 años.

Ionway prevé recibir todas sus materias primas y expedir sus productos por mar. Los materiales que recibirá en mayor cantidad serán las 281.000 toneladas de ácido sulfúrico al 94% y 474.000 sosa cáustica al 50%. El proceso fabril supondría también la llegada de dos buques quimiqueros a la semana para aportar las materias primas, que descargarán a través de canalizaciones en la terminal que se habilitará en el duque de alba que hay en la explanada colindante a la regasificadora.

El proyecto fabril de Ionway ha sido elaborado por la firma Mcvalnera y el estudio ambiental del mismo por la consultoría Inerco, que concluye que el impacto ambiental de la planta será «moderado» y en todos los aspectos compatible.

La planta estará sujeta a la normativa Seveso, al igual que otras instalaciones portuarias como los depósitos de combustibles o la regasificadora, si bien el estudio ambiental señala que la vulnerabilidad de la planta es muy baja en todos los escenarios analizados sobre accidentes graves, catástrofes y cambio climático.

En cuanto a las emisiones a la atmósfera, el estudio apunta que no superarán, en condiciones de funcionamiento normal, los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles siendo en determinados casos muy inferiores a estos –las emisiones de níquel se prevé que sean a lo sumo una décima parte de las que admite la normativa–, a lo que se suma que la dispersión de los contaminantes que se emitan se ceñirá en la mayor parte de los casos al propio Musel y a una parte de la Campa Torres.

No se prevé una afección significativa de la actividad de la factoría sobre la calidad del aire, sin que, en todo caso, se superen los valores límite establecidos en la legislación, considerando que «no supondrá un empeoramiento apreciable de la calidad del aire de la zona» por los niveles de emisión de dióxido de azufre, partículas y metales, entre otros, cuyo alcance se limitaría al propio Puerto y a la Campa Torres fundamentalmente.

La planta también verterá anualmente al mar, a través del emisario de Aboño, 6,2 millones de metros cúbicos anuales de aguas usadas en el proceso industrial y previamente tratadas para la recuperación de metales y amoniaco, a lo que seguirá el tratamiento en una depuradora para, finalmente, ajustar el pH del agua antes de su vertido al mar. Para llegar al emisario de Aboño se construirá una canalización que atravesará la Campa Torres a través de un túnel de una cinta de Ebhisa en desuso. El sulfuro de sodio que irá disuelto en ese agua (una sal) no tendrá incidencia en la calidad de las aguas de baño. La playa más cercana, la de Xivares, está a 2 kilómetros del emisario submarino.

Además de El Musel, el estudio ambiental contempló como alternativa no hacer la fábrica o instalarla en la Zalia, alternativas descartadas, en el primer caso porque no hacerla iría contra los objetivos de descarbonización de la economía promovidos por la UE y España. En cuanto a la Zalia, la actividad fabril estaría más cerca de un núcleo de población que en la ampliación de El Musel. La Zalia también supondría un mayor impacto por la necesidad del transporte por carretera de productos, entre otros factores en contra de la opción de la Zalia, como la carencia de conexión ferroviaria que sí tiene El Musel o de suministro de agua de la EMA o que los vertidos, cuya salinidad es parecida a la del agua de mar, no sería viable verterlos al cercano embalse de San Andrés de los Tacones, de agua dulce.

Optando por El Musel sí habrá algunos tráficos por carretera, unos 2.200 camiones al año para llevar hasta gestores autorizados o compradores las hasta 39.000 toneladas al año de lodos de distintos compuestos metálicos y las 20,61 toneladas de residuos peligrosos que se generarán en el proceso.