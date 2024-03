La firma New Construction se hace con la renaturalización del río Piles

La firma asturiana New Construction será, si no hay algún problema de última hora, la empresa que se haga cargo de la obra de rehabilitación y renaturalización del río Piles. Uno de los proyectos medioambientales más ambiciosos que tiene en marcha la ciudad, que se financia con fondos europeos a través de una ayuda de la Fundación Biodiversidad y cuya ejecución estuvo en peligro por la batalla judicial abierta desde el Grupo para preservar la práctica del piragüismo. New Construction ha logrado la mejor puntuación entre las dos ofertas que alcanzaron la fase final del proceso selectivo. Su oferta económica es de 2.046.690 euros. La intención de los responsables municipales de Medio Ambiente es que la obra arranque este verano.