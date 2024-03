Lamine Thior, humorista que actúa en Gijón: "El humor es la mejor vía para la denuncia del racismo"

El actor y humorista senegalés Lamine Thior llega mañana a Gijón para ofrecer su monólogo "Españul" a las 19.30 horas en el Museo del Pueblu d’Asturies, en el marco de las XIX Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia. Thior, que protagoniza el espacio "Microrracismos" en el programa televisivo "El Intermedio" y que formó parte del reparto de la serie "La ley del mar", avanza que en la cita no faltarán "las risas y los momentos de reflexión".

–¿Qué pueden esperar los gijoneses de "Españul"?

–Es un recorrido por toda mi vida, desde que llegué desde Senegal a España con 2 años, pasando por cómo me crié en España y de cómo cambia la imagen que tiene la gente de tí a medida de que te vas haciendo mayor. Está feo que uno lo diga, pero es increíble. Es un monólogo bastante atípico porque provoca un carrusel de emociones. Se pasa por la risa, pero mientras viajamos a cada uno de esos momentos de humor hay tiempo de reflexión, incluso hay gente que se pone a llorar de tristeza y de repente pasa algo y se convierten en lágrimas de alegría.

–¿Resulta complicado abordar el racismo y la xenofobia desde el humor y la ironía?

–Es esencial estar informado. Lo complicado que tiene hacer humor con temas sensibles es la fina línea entre "reírte de" y "reírte con". Entiendo el humor como la mejor vía para la denuncia del racismo.

–¿Imaginó en algún momento trabajar en "El Intermedio" o compartir reparto con actores como Luis Tosar o Blanca Portillo?

–Nunca. Hay momentos en los que disocio y me quedo pensando en cómo he llegado hasta aquí. Soy el primero que flipa al estar con personas a las que admiro y que hace un momento veía en la tele. Es una sensación de vértigo y de gratitud.

–¿Cómo está la situación en España respecto al racismo?

–Gracias a las redes sociales y a que hay más canales donde puedes contar lo que vives, la gente está más enterada. Las cosas han cambiado a mejor. Estamos mucho mejor que antes, pero eso no significa que no haya que seguir trabajando en ello.

–¿En qué aspectos se debe poner el foco para seguir mejorando?

–Es muy fácil. Lo único que hay que intentar es tener un poco de autocrítica y entenderla no como un juicio, sino que te lleve a plantearte y entender que lo que siempre has hecho no es lo correcto; o que hay más visiones posibles en el mundo. A partir de ahí, la vida es más fácil.

Estamos mucho mejor que antes, pero eso no significa que no haya que seguir trabajando

–¿Nota que las nuevas generaciones son más tolerantes?

–Sí, porque cada vez hay más constancia de que España es un país multicultural y en general siempre te crías en ambiente donde hay más gente de otras razas, religiones y culturas. Eso te hace convivir y entenderlo todo un poco mejor.

–¿Las redes sociales son un espacio positivo para concienciar en estos temas?

–Las veo como un lienzo en blanco en el que puedes plasmar tus pensamientos e ideas y la gente puede recogerlos y apostar por ellos. Por mi parte, intento transmitir la necesidad de que nos entendamos los unos a los otros. No solo doy mi visión, sino que puedo recibir el "feedback" de miles de personas que me cuentan sus historias y vivencias.

–¿Cómo valora estas Jornadas contra el Racismo y la Xenofobia?

–Me parecen súper necesarias. Que sea su sexto año quiere decir que hay una acogida y una voluntad real por parte de la población para querer conocer a sus vecinos y entender que tenemos más cosas en común que diferencias.