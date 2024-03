La obra para ampliar en 104 asientos el aforo de Mata Jove comenzará este año

Las obras de mejora en el pabellón de Mata Jove, en el que juega el Telecable Gijón, comenzarán este mismo año con el arreglo de la cubierta. Así se lo confirmó ayer el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, a la directiva del club en una reunión mantenida a primera hora de la mañana. «Nos hemos reunido para enseñarles los planos y que ellos puedan aportar alguna cosa porque el que usa el pabellón es quien tiene que saber si esto es lo mejor», manifestó Pañeda. Sin embargo, la ansiada ampliación del aforo se retrasará al año que viene, lo que impedirá que para el inicio de la próxima temporada el club gijonés pueda tener más socios, que es su principal objetivo.

La ampliación del aforo está prevista en dos fases. En la primera el incremento real será de 104 asientos, ya que a los 120 que se añaden hay que restar 16 de los existentes para hacer un pasillo. La segunda fase de ampliación de momento no tiene ni proyecto ni fecha de inicio, según el club gijonés. El club de La Calzada se trabaja para presentar alguna alternativa para que el aforo pueda ser lo mayor posible: «tenemos demanda para al menos 600 localidades», aseguran. No obstante, los responsables del club agradecen esta ampliación «porque es un avance importante, solamente tenemos que decir que no es la suficiente porque la afición al hockey patines en la ciudad está creciendo cada día. La segunda fase corre prisa».

«Las obras ya están presupuestadas y comenzarán a ejecutarse este año», afirmó Jorge Pañeda, quien aseguró que «el club está contento», aunque luego ironizó diciendo que «por ellos harían un pabellón para dos mil personas; no podemos tirar el actual y hacer uno nuevo, pero sí ampliar el aforo lo máximo posible».