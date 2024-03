El perfil del candidato grupista: Sarasola, un púgil aficionado al manga

Jugar con la metáfora del ring del boxeo con un proceso electoral es casi tirar a tablero, pero lo cierto es que a José Carlos Fernández Sarasola la comparación le sienta como un guante. Y nunca mejor dicho lo de guante, porque estar en el cuadrilátero es una de las aficiones más conocidas, y también de las más llamativas, del candidato a la presidencia del Grupo Covadonga. Fajado en el combate político, no es ningún secreto que el exconcejal y el exlíder de la oposición municipal durante el pasado mandato sabe perfectamente, porque lo ha vivido en carne propia, la emoción, la tensión y todo el trabajo que conlleva una campaña electoral. Unos sentimientos que Sarasola procura administrar con mesura, sabiendo tirar ganchos a sus rivales cuando se trata de debatir y de argumentar, pero siempre desde la elegancia y entendiendo que, una vez que termine la vorágine previa a las votaciones, lo más deportivo será darle la mano a los contrincantes. Pase lo que pase.

El deporte juega un papel fundamental en la vida de José Carlos Fernández Sarasola, un hombre cercano y accesible, al que no le importa atender el teléfono para cualquier consulta de ultimísima hora. Lo hacía en sus años en la política, y lo hace ahora que aspirar a ser el próximo presidente del Grupo. Comenzó a boxear desde hace cosa de un año y el ring se ha convertido, como dice la canción de Antonio Vega, en uno de los sitios de su recreo. Allí descarga tensiones, como dejó claro la víspera de las últimas elecciones municipales, que las pasó, además de con su familia, cobijado en la sala de boxeo del Grupo Covadonga. Además de este deporte de contacto, el runnig es otra de las aficiones que tiene Sarasola que, pese a algunas dolencias que tiene en la espalda, rara es la semana que no trota por el paseo del Muro unos cinco o siete kilómetros. El pádel también se cuenta entre sus destrezas, así como los ejercicios con pesas.

José Carlos Fernández Sarasola, junto a su mujer, Belén Fernández, y sus hijos, María y Alejandro, en Las Médulas. / LNE

Decíamos que el deporte juega un papel fundamental en la vida de José Carlos Fernández Sarasola, pero no menos importante es el papel que tiene en su vida su familia. Casado, su mujer, Belén Fernández, es otra gran deportista, casi más activa que el exconcejal, padre de un hijo y una hija. Sus dos ojitos derechos. La lectura es otra de las aficiones que ocupa el tiempo libre, abundante desde que se prejubiló, del candidato a la presidencia del Grupo. Es un lector empedernido, capaz de compaginar a la vez cuatro o cinco libros. Y, como buen letraherido, es de aquellas personas que si comienza una lectura tiene que llegar hasta el final con ella. Ello le ha traído no pocas satisfacciones, por eso de que las cosas no son como empiezan, sino como terminan; una verdad como la copa de un pino que también puede tener su eco en las elecciones de mañana. Comentábamos que Sarasola es una persona muy aficionada a la lectura y que para poder cumplir con sus objetivos también tiene una férrea disciplina en este asunto. Procura leer todos los días al menos un capítulo de todos los libros que tiene empezados a la vez, para así poder llegar hasta la última página con cierta soltura. Una afición tremendamente curiosa que tiene es que cada vez es más aficionado al manga.

Enamorado de los cómics, leía tebeos de forma asidua de pequeño y, cuentan los que le conocen, que en los últimos tiempos añoraba el poco mercado que había quedado para los cómics de adultos. Si bien, gracias a uno de sus hijos, ha logrado cubrir esa ausencia gracias a "Berserk", uno de los mangas japoneses más de moda de los últimos años. Confiesan sus cercanos que le costó pillar la mecánica de lectura ya que, para quien no lo sepa, esta clase de obras se lee al revés que las occidentales. Con un estilo combativo, como el del protagonista de "Berserk", Sarasola aspira a liderar el Grupo Covadonga tras las elecciones de mañana. Lo hace con el máximo convencimiento de sus opciones para tomar las riendas del club y con la mente fija en implantar un cambio en el club que él y los suyos juzgan imprescindible.