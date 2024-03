El guía que soñaba con ser explorador

Desde su infancia, cuando recorría a diario los campos que rodean Piloña con su bicicleta, David Alonso Medina tuvo claro que su mayor aspiración pasaba por convertirse en explorador. Quizá fue ese sueño el que le animó a formarse como geógrafo en la Universidad de Oviedo, para más tarde obtener un oficio que le permite trabajar por y para el medio ambiente, una de sus debilidades. Gran parte de los gijoneses comenzaron a conocerle en su etapa de concejal de Xixón Si Puede y como candidato de Por Gijón. Sin embargo, la política tan solo es una más de las aventuras en las que ha dejado huella este asturiano enamorado de Gijón. Esa pasión por la ciudad en la que se sintió acogido desde su llegada, allá por el año 2008, es la que le ha llevado a organizar recorridos urbanos gratuitos por aquellos rincones en los que los propios vecinos de la Villa de Jovellanos no han reparado en ningún instante debido a sus ajetreadas rutinas.

En su nuevo proyecto, que arrancó el 26 de enero, ha obtenido una enorme acogida por parte del público. En la actividad más reciente, que tuvo lugar el viernes, resultó más que nunca necesario su imprescindible micrófono para que casi un centenar de personas recibieran con éxito los detalles sobre los edificios construidos en 1930 que este geógrafo de 1,96 metros quiso visibilizar.

No menos impactante fue la respuesta cosechada el viernes 13 de febrero. Era un día de lluvia intensa y fuertes rachas de viento que no invitaban a lanzarse a las calles. Nada más lejos de la realidad, porque hasta 50 personas pasearon de la mano de David Alonso para empaparse por las vías céntricas de Gijón en las que todavía brillan las edificaciones destacadas de principios del siglo XX en la ciudad. Pese a que se trata de una iniciativa reciente, ya son muchos los que no dudan en apuntarse a cada uno de los recorridos. Los que más le conocen, no dudan al afirmar que los asistentes no tardarán en darse cuenta del "gran corazón" que le caracteriza.

De cara al futuro próximo, el protagonista de estas líneas ya encara nuevos retos. En esta ocasión, unirá su pasión por la naturaleza y sus habilidades comunicativas para exhibir el Gijón "más allá de lo urbano". Lo hará por primera vez el día 20 de abril, con una ruta por Serín.

Así es su situación actual a los 45 años, que nada tiene que ver con la que vivió en la década anterior cuando se volcó en su andadura política. Fueron unos años intensos de los que guarda gratos recuerdos. Por encima de todos los logros y disgustos, le mereció la pena esta etapa porque hizo amigos en las filas de su propio partido. Pero también del resto. Algunos de ellos le valoran como "una de las figuras del mandato de 2015 a 2019" y subrayan que fue uno de los artífices para hacer realidad el Plan General de Ordenación.

Eso sí, lo que no se ve alterado es su compromiso con la ciudad y su interés por ayudar a la ciudadanía. Desde una posición u otra, siempre ha encontrado un resquicio desde el que ensalzar a Gijón y a su gente. Porque pese a no ser gijonés de cuna, él agradece a diario que sea una ciudad que acoge a cualquiera, sin importar desde dónde llegue, para hacerle sentir como en casa. Una de las pruebas de la debilidad que significa Gijón para él es que lo lleva tatuado en su piel.

No obstante, el afán explorador que le ha acompañado en sus más de cuatro décadas de experiencia vital ha sabido aprovecharlo realizando innumerables viajes por la región, por España y el resto de Europa. Especial cariño guarda de sus escapadas a Roma y Sicilia, ciudades que también tiene grabadas en su brazo derecho.

En su vida, más allá de las obligaciones laborales y las inquietudes culturales, han jugado un papel trascendental los deportes. Aparte de ser sportinguista y acudir con frecuencia a El Molinón, practicó natación, ciclismo, cross, voleibol y fútbol hasta que sufrió una grave lesión de rodilla. No resultó excusa para frenarle. Supo encajar el golpe. Ahora se decanta por el senderismo de montaña, una actividad en la que le acompaña su pareja, con quien reside en Gijón. Ambos celebran haber subido, tan solo en el último año, a sesenta cumbres de más de 2.000 metros.

Resulta complicado contabilizar el número de kilómetros que David Alonso ha realizado desde joven, pero lo que jamás ha perdido de vista han sido sus raíces. Semanalmente acude a Piloña, donde se encuentran sus padres, Armando y "Rosdy". "Se quieren con locura", aseguran en el entorno de la familia. Ellos fueron quienes le inculcaron la importancia de ser libre e independiente, un aprendizaje que su único hijo estima especialmente, porque "gracias a eso él es lo que es": un geógrafo con alma de explorador.